2024青龍年最有人緣5星座…獅子遇伯樂、金牛之前常請客福報來了

2024是青龍年，想知道自己今年是否能有好桃花、好人緣嗎？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享今年人緣最好Top5星座，快看看有沒有你吧。

Top5 金牛座

平常穩定又可靠善良的金牛座，在龍年會發現自己在朋友心中是很重要的存在。你會意外發現，有些人你沒那麼在意，他們卻把你看成摯友。同時，跟人際關係上的誤會，都有機會盡釋前嫌，圓滿落幕，建議2024如果有遺憾或想解開的心結，都可以理性地說清楚，對方也會給你好的回應。

事業一切順利，和主管、同事溝通無礙，另外也因為你過去結下的善緣，例如常常幫助同事、配合調班，或食物請同事吃，善緣會陸續回報到你身上，就算你工作上有犯小錯誤，同事也會幫忙，讓你平安過關。

Top4 雙子座

雙子座在龍年繼續長袖善舞，在人際關係上展現幽默風趣的好手腕。一些害羞、閉俗、難搞、規矩很多的朋友統統會被你打動，你總是帶來輕鬆與歡笑，人們也樂於和你分享各種新鮮有趣話題。

雙子座會發現愈來愈多人想跟你深交，如果你肯定對方人不錯的話，也有機會成為好友。事業上，主管會很欣賞你的聰明才智，同事相處也會輕鬆負擔，溝通順暢、合作無間，所有事情都更順利了。

Top3 水瓶座

很多人都常說水瓶座像外星人，但這年頭越怪的人越吃香。愛搞叛逆跟脫離世俗要求的水瓶，反而是很多朋友想要成為的樣子。

水瓶座善解人意又溫暖的性格，常常默默給予朋友支持，在外也獲得好口碑。雖然水瓶常常搞消失，會讓另一半痛苦，但在友情上，水瓶是很好的朋友，遇到問題也都會自己解決，對朋友不會太黏，是非常自由的相處模式。

事業上，若需要人協助，建議就大方開口吧！不用擔心會別人帶給麻煩，因為你周圍的人也會很開心「被你需要」，不妨偶爾依賴一下別人，讓自己輕鬆一點。

Top2 牡羊座

牡羊座今年很容易因為出外旅遊，認識志同道合的朋友，或者因為上課、出差而認識到值得交往一生的好友。

龍年牡羊座很容易展示內心溫柔體貼那一面，別人看你純真善良，而你的真心付出，也會獲得回報，不管是認識新朋友或是維持舊友情，運勢都非常旺。

事業上，和工作團隊合作無間，如果你需要幫助，團隊夥伴會全力支援。另外如果需要拓展新的事業領域，也會福星高照遇到貴人相助，大家都挺你，這些都歸功於你平常為人心善，善有善報。

Top1 獅子座

獅子座未來一個月的人際運勢可說是好運旺旺旺，經過過去的努力，獅子座終於站上新舞台，過去的成績帶來氣場，你也變得比別人更加亮眼。獅子座這兩年閱歷更加豐富，變得成熟穩重。朋友越來越多，甚至很多是聚會上剛認識的朋友也能一拍即合。天性愛交朋友的獅子，近期也有非常多的聚會邀約，可以說是人見人愛。

事業上，獅子座的合作關係也都會找到更好的溝通方式，你有很多貴人相助，或有伯樂願意提拔你，和家人相處也會和樂融融。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。