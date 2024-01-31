「花在彰化」年初一登場 日賞花夜賞燈

以「彰化百寶城」主題的「2024花在彰化」活動，大年初一至十六（國曆2月10日至2月25日）在溪州公園登場，每天上午9時到下午6時免費開放。彰化縣長王惠美邀請全國民眾來彰化走春，白天賞花、晚上賞燈，賞花漫遊、尋寶、吃美食。

今年「花在彰化」活動與日本知名角色設計家Hiroshi Yoshii（吉井宏）合作，設計「花精靈EVA」，帶領遊客探索以彰化在地花卉呈現農林漁牧特色的花藝布置，並首次邀請日本、韓國、泰國、印尼等4個國家的表演團隊帶來精采演出。

園區主入口規畫「繁花之頂」大型主題裝置藝術，以現代幾何結構展現繁花景象；室內「花精靈物語館」以彰化縣農、林、漁、牧、花五大主題花藝造景布置，搭配聲音、燈光等五感體驗，讓遊客有不同以往的觀賞感受。戶外花卉布置以花影林韻、傘花牧人、漁歌佳釀、田間稻形等四大主題呈現。

2月18日的「花精靈與奇幻旅程親子主題日」，規畫花精靈大遊行、泡泡嘉年華、動物明星馬戲團兒童劇及YOYO家族親子音樂會，讓遊客度過有趣又歡樂的親子時光。

王惠美指出，在大年初一到十六的活動期間，只要在「2024花在彰化」及「2024彰化月影燈季」兩活動地點以LINE掃描指定QR Code，完成集章即可參加抽獎，有iPhone 15等豐富獎項。