小年夜開始就是關鍵！留住好運有撇步 誤觸這禁忌愈做愈窮

在台灣，小年夜通常是指除夕夜的前一天，許多民眾會選擇在這天提早返鄉享受和家人團圓之樂。除了趁小年夜做家裡的最後大掃除，傳統信仰也會選在這日拜天公，感謝神明過去一年的庇佑。《聯合新聞網》為您整理小年夜的習俗和禁忌，讓您不踩雷可以安心迎新年。

年前最後大掃除時機

許多民眾會趁著農曆新年時除舊布新，不過傳統習俗認為在初五之前最好不要掃地、倒垃圾，因為恐怕會把「錢財掃出門」，直到初五才能清掃、丟垃圾，因此小年夜遂成了過年大掃除的最後時機。

小年夜打掃除了讓家中整潔乾淨，不讓髒東西、穢氣留過年，「換氣開運」也是一大重點。過去一年較少清理的衣櫃、壁櫥及抽屜等角落，可能已積了許多灰塵，趁著此時掃除濕氣與髒汙，便能讓家中的「氣」流通起來。另外，民眾不妨打開門窗增加空氣流通，不僅可以去除霉味，也能「除穢換氣」。

留住好運有撇步

有些人認為在新年撕貼春聯才能帶來福氣，但部分民眾因信仰不同，反而選在小年夜更換春聯。

一般習俗認為，應該將舊春聯撕乾淨後，才可貼上新春聯。不過，也有說法認為若去年運勢亨通，可以考慮不更換春聯，或將新的春聯貼在舊春聯上，避免好運被替換，藉此留下好運氣。

小年夜5大禁忌切記別踩雷

1.不可殺生：小年夜應讓萬物生靈休息，盡量避免吃肉，改以素食或清茶淡飯為主。 2.不可吵鬧：一年的開始與結束都該和樂融洽，不宜吵架、打罵小孩，才能和氣地迎新年；另有一說，小孩、夫妻吵鬧會讓家運不好，也會吵到天公、對神靈不敬。 3.不能搗蒜：習俗認為「搗蒜」會越搗越窮。 4.勿穿著黑色系衣物：黑色、灰暗色調容易讓人聯想到不吉利的事物，迎新年換上色彩鮮豔、亮麗的衣服，才能祈求好運。 5.拜天公不可拜葷食：拜拜多以水果及甜食為主，不宜拜葷食。

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