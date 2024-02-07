年味淡了？只要做20件小事 達成「過年儀式感」秒轉好運

隨著歲月成長，過年也越來越無感？近年不少人熱議「年味越來越淡了」，小時候可以穿新衣服、玩鞭炮，吃上阿嬤的圍爐年菜，還能拿紅包，如今卻少了當初的喜悅。不過，可以嘗試做20件小事，讓過年有儀式感，轉換心靈磁場，增加好運和福氣。

簡單10招

1.換一個新髮型，從頭開始迎新年 2.找一張新的手機桌布，變換心情 3.財不進髒門，進行大掃除、舊物斷捨離 4.去一趟年貨大街或賣場市集，在滿滿的年貨和人群中感受氣氛 5.換上喜歡的床單、被套，會有開心想撲上的舒適感 6.聽歡快的歌曲，例如喜慶的《財神到》 7.看一場春節賀歲電影 8.給家人和好友一個愛的擁抱 9.寫一封感謝信給自己，這一年來辛苦了 10.錄一段影片說出期待發生什麼變化，給一年後的自己

進階10招

1.精心準備過年菜色、菜譜 2.添購可愛的「龍元素」擺飾物件、抱枕 3.買鮮花裝點氛圍，新年花開富貴 4.養一盆綠色植物，讓新年「值」得期待 5.拍一張有龍年特色的全家福 6.主動聯繫心裡惦念卻許久未見的人 7.探索沒去過的地方，訂下新的旅行計畫 8.列出新一年的儲蓄計畫，幫自己增加財運 9.冷靜、專心地總結自己過去一年的得與失 10.將去年未完成的事情實現，並列力所能及新的目標清單

新的一年，就從懂得享受生活開始！

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