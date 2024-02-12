龍寶寶受歡迎！細數台灣「生肖龍」名人 童年男神女神全上榜

歷史上不少風雲人物是龍年寶寶，如明朝開國皇帝明太祖朱元璋，以及投筆從戎的東漢外交奇才班超皆在龍年出生。傳統觀念中認為「龍」具有祥瑞、吉祥的象徵，龍年出生的寶寶更被視為能招財、帶來好運等福氣，也因此以往總是崇尚龍年生寶寶的風潮，甚至在1976年龍年創下逾42.5萬人，台灣史上出生人數最高的一年。而在台灣，有哪些名人是龍年寶寶呢？讓我們來一探究竟吧！

台灣演藝圈內龍年出生的前輩們人才濟濟，有首位斬獲三金的滿貫得主、影歌視三棲的吳念真，以及知名主持人兼作家的吳淡如，除此之外，模仿天王郭子乾、主演瓊瑤電視劇爆紅的俞小凡，還有早期出演《家有仙妻》、《浴火鳳凰》而走紅的戈偉如等人也皆屬生肖龍。

不僅如此，演藝圈中1976年出生的龍寶寶的實力、人氣更是不容小覷，女藝人中就有登上國內外影壇、擁有高人氣的舒淇，及闖蕩演藝圈多年、萬千少男少女的童年女神徐熙媛（大Ｓ），還有關穎、六月、季芹、范瑋琪等人皆是龍年寶寶，男藝人中更是有不老男神言承旭、活躍於國際影壇的張震，以及台灣歌壇中屹立不搖的台語歌王蕭煌奇。而年輕世代則有郭雪芙、劉品言、曾之喬、周湯豪，以及劉冠廷等人為龍寶寶代表。

此外，政壇中也有不少政治人物在龍年出生，像是前台北市長郝龍斌、國民黨立委王鴻薇，以及民眾黨前立委蔡壁如，另外還有總統府秘書長林佳龍、高雄市長陳其邁、民進黨立委羅致政、民進黨立委林昶佐等人也同在龍年出生，可見台灣人對於龍年寶寶的喜愛之情。