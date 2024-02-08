快訊

首談妻子收名牌包爭議 尹錫悅未致歉僅稱「遺憾」：恐是政治陰謀

冷氣團發威「除夕又濕又冷」！7縣市氣溫跌破10度 這天起才會回暖

叫不出人好意思拿紅包？1分鐘圖看親戚關係 喊錯尷尬到腳趾扣地

聯合新聞網／ 綜合報導

紅包情境示意圖。圖／Ingimage
紅包情境示意圖。圖／Ingimage

過年家族親戚難得一聚，遇到長輩卻不會叫人？如果叫錯了尷尬，但不叫又失禮。有一名女子分享經歷，碰到一位很久未見的親戚，本應該叫對方「姊姊」，卻突然腦子一熱喊出「姑姑」，令她當下尷尬到腳趾扣地。

此外，一名Dcard網友日前也吐苦水，他30多歲身為家中長子，除了發紅包給年紀只小幾歲的妹妹，長輩甚至會組織發紅包的環節，要遠房親戚小孩排排站領紅包，讓他忍不住說「連我是誰都叫不出來要別人提醒，十幾個小孩一人包一千，到底為什麼要包給那些屁孩？」

為了「關鍵時刻」不出包，以下兩大方式快速了解家族親戚對照關係！

家族關係圖

親戚計算機

如果還有遠房親戚不知道怎麼稱呼，可下載「三姑六婆-親戚稱呼計算機」App，按一按對照關係就能得到答案。另外，也有「親戚稱呼計算機」網頁版，省去下載時間就能使用，頁面下方更羅列「稱呼大全」。

「三姑六婆-親戚稱呼計算機」APP操作畫面。 圖／取自三姑六婆 - 親戚稱呼計算機粉專
「三姑六婆-親戚稱呼計算機」APP操作畫面。 圖／取自三姑六婆 - 親戚稱呼計算機粉專

APP：下載iOS版 | 下載Android版

網頁版：https://www.ifreesite.com/kinship/

Dcard 春節 紅包 親戚 農曆過年 龍年

相關新聞

叫不出人好意思拿紅包？1分鐘圖看親戚關係 喊錯尷尬到腳趾扣地

過年家族親戚難得一聚，遇到長輩卻不會叫人？如果叫錯了尷尬，不叫的話又失禮。有女網友分享親身經歷...

不斷更新／2024致富密碼「龍」底家！大樂透春節加碼19天 獎號看過來

春節試手氣！人氣最高的「大樂透」從2月6日至2月24日，連續19天每天開獎，創下史上最長連續開獎天數紀錄，同時，再加碼...

影／過年台金返鄉班機大客滿 陳玉珍協調軍機支援疏運

今天是春節假期的第一天，台灣往返金門班機都班班客滿，國防部軍機支援春運機制今天正式啟動，下午14點多協助搭載70位鄉親回...

斗六西市場辦年貨買氣旺 開車族注意周邊路段交管到除夕夜

今天是農曆春節連續假期第1天，雲林縣斗六市規模最大的西市場（第二公有零售市場）今天人潮爆滿，比平時多出3、4倍人流，上、...

專業菜販教戰「春節青菜採購清單」 5類菜不耐放要先煮

今天是小年夜，不少家庭主婦趕買年菜，新北市新莊公有市場菜販廖炯程表示，除夕開始的年菜大秀，關鍵三天日就要買好需要食材，並...

新年拚手氣！全台量販、超市初一福袋開賣時間、好康內容搶先看

大年初一最重要的走春行程之一，肯定是到各大量販、超市排隊買福袋拼手氣，快筆記開賣時間，全家分工合作增加中獎機會！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。