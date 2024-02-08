叫不出人好意思拿紅包？1分鐘圖看親戚關係 喊錯尷尬到腳趾扣地

紅包情境示意圖。圖／Ingimage

過年家族親戚難得一聚，遇到長輩卻不會叫人？如果叫錯了尷尬，但不叫又失禮。有一名女子分享經歷，碰到一位很久未見的親戚，本應該叫對方「姊姊」，卻突然腦子一熱喊出「姑姑」，令她當下尷尬到腳趾扣地。

此外，一名Dcard網友日前也吐苦水，他30多歲身為家中長子，除了發紅包給年紀只小幾歲的妹妹，長輩甚至會組織發紅包的環節，要遠房親戚小孩排排站領紅包，讓他忍不住說「連我是誰都叫不出來要別人提醒，十幾個小孩一人包一千，到底為什麼要包給那些屁孩？」

為了「關鍵時刻」不出包，以下兩大方式快速了解家族親戚對照關係！

家族關係圖

親戚計算機

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