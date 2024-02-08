年夜飯也要「龍」氣沖天！除夕必點菜色一次看 這道「青龍臥沙灘」60秒端上桌

金龍年駕到，年夜飯身為除夕重頭戲，不少人會在食材和菜名上「取龍名」，讓年菜除了美味，念起來更金光閃閃大吉大利！《聯合新聞網》特別整理了與龍有關的年菜，馬上來看看如何讓團圓菜更增「龍氣」吧！

帶「龍」字的食材

首先，可以從食材選擇下手，有不少食材天生就帶「龍」字，特別是海鮮類最多，如龍蝦、鱘龍魚、龍膽石斑、龍虎斑、龍頭魚（又稱豆腐魚）等，另外曼波魚因較少見，其魚肉也被稱為「龍肉」、魚腸被叫做「龍腸」。蔬果類則有龍鬚菜、菠菜（原名菠薐仔音似台語飛龍菜）、龍眼、火龍果等，另可準備烏龍茶、龍井茶去油解膩。

帶「龍」字的菜名

不少傳統菜色自帶「龍」字，也可以挑選適合的菜色加入菜單當中，如以蛋皮裹入魚、肉泥的「蟠龍菜」，皮薄鮮香的「龍抄手」，以膳魚、豬肉燴炒的「龍虎鬥」，魚香茄子升級版的「蟠龍茄子」等。

如果以上菜色都做不來，還有一道「青龍臥沙灘」可以考慮，只要將黃瓜洗淨切片或切段擺盤，灑上白糖、香油和醬油調合的醬汁，就大功告成啦！

其他菜名也要寓意美好

除了重要的「龍」年菜，其他年菜菜名也可以賦予祝福的意味，如常見的好彩頭（菜頭）、年年高陞（年糕）、發財（髮菜、花菜）、金沙（鹹蛋黃）、金瓜（南瓜）、元寶（餃子）等，都可以好好運用，也可用成語諧音，或是將吉祥話融入菜名中，都能讓年夜飯充滿美好祝福，圓圓滿滿。