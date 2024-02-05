小心！做錯窮鬼纏身 龍年開工吉日迎財神需留意那些禁忌習俗？
開工開市是農曆年後極為重要的儀式，經營生意的店家、公司行號都會在農曆年後挑選好日，舉行拜拜迎財神，祈求新的一年能夠鴻圖大展、財源廣進、萬事皆順！
2024年農曆新年初一為2月10日，因為初二是星期日的關係，所以春節假期放至初五2月14日。根據著名玄學師傅麥玲玲開工開市吉日吉時建議，2024龍年開工吉日有4個，首選的開市日子是正月初六（2月15日）及正月初九（2月18日）；次選的開市日子有正月初四（2月13日）及正月十二（2月21日）。
開工開市的吉日與吉時之選擇，應以公司行號負責人或重要的管理階層主管為主，並且要避開與老闆、負責人和高階主管的沖煞生肖。開工開市當天宜互相祝福，老闆可準備紅包發給員工，象徵大發利市、業績長紅。
龍年開工吉日、吉時與沖煞生肖：
龍年開工吉日首選一
開市吉日：2月15日（年初六）
開工吉時：上午7時至11時
相沖生肖：兔
龍年開工吉日首選二
開市吉日：2月18日（年初九）
開工吉時：上午7時至11時
相沖生肖：馬
龍年開工吉日次選一
開市吉日：2月13日（年初四）
開工吉時：上午9時至下午1時
相沖生肖：牛
龍年開工吉日次選二
開市吉日：2月21日（年十二）
開工吉時：上午7時至9時；下午1時至3時
相沖生肖：雞
祭拜地點、供品與祭拜方式：
開工吉日祭拜地點：
1.一般商家若有安設財神神位，則祭拜地點擺設在該神位前的供桌上，若屬挑高式的小型神龕，可在神龕下加放一張供桌。
2.若無設財神神位，則在公司、商店或工廠內近門口處，另外設置供桌與祭品，誠心祭拜，向天迎接財神爺。
3.也可至財神廟拜拜。
開工吉日參與人員：
由老閭、公司負責人或高階主管帶領全體員工一同誠心祭拜，祈求開工順利。
開工吉日祭拜供品：
供品包含鮮花與紅蠟燭各一對、香和香爐、茶或酒三杯、鞭炮一對、五種水果（鳳梨、蘋果、香蕉、橘子、棗子）及三色金（壽金三支、福金三支、刈金三支），但現今講求環保，這部份可省略，亦可準備發糕、糖果和甜湯圓等供品，且可在上頭貼招財進寶、開工大吉等吉祥話，有助招來吉祥福運。
開工吉日祭拜流程：
點燃三炷香，跟一般拜拜祈願一樣，由主要祭祀者念誦祝禱文，向神明稟告今日開工開市的吉時、主祀者姓名、公司行號名字、公司行號地址等，祈求神明護佑，幫助開市順利。
祭拜儀式完成再點燃鞭炮，慶祝開工開市一鳴驚人，接著將三杯茶或酒向外潑灑，再把供品收起來，發給員工分享，與員工共享福氣，讓福運綿綿不絕。
開工紅包別亂丟！放對地方能招財
有些老闆會準備紅包，在開工祭祀結束後發給員工，有200或是600元，代表開工見紅，讓員工沾沾喜氣。員工收到開工紅包後，可將紅包放在身上三天，或是放入辦公桌抽屜內，招好運，也可以在元宵時把紅包內的錢存入銀行，象徵發財金。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言