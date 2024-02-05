小心！做錯窮鬼纏身 龍年開工吉日迎財神需留意那些禁忌習俗？

開工開市是農曆年後極為重要的儀式，經營生意的店家、公司行號都會在農曆年後挑選好日，舉行拜拜迎財神，祈求新的一年能夠鴻圖大展、財源廣進、萬事皆順！

2024年農曆新年初一為2月10日，因為初二是星期日的關係，所以春節假期放至初五2月14日。根據著名玄學師傅麥玲玲開工開市吉日吉時建議，2024龍年開工吉日有4個，首選的開市日子是正月初六（2月15日）及正月初九（2月18日）；次選的開市日子有正月初四（2月13日）及正月十二（2月21日）。

開工開市的吉日與吉時之選擇，應以公司行號負責人或重要的管理階層主管為主，並且要避開與老闆、負責人和高階主管的沖煞生肖。開工開市當天宜互相祝福，老闆可準備紅包發給員工，象徵大發利市、業績長紅。

龍年開工吉日、吉時與沖煞生肖：

龍年開工吉日首選一 開市吉日：2月15日（年初六） 開工吉時：上午7時至11時 相沖生肖：兔 龍年開工吉日首選二 開市吉日：2月18日（年初九） 開工吉時：上午7時至11時 相沖生肖：馬 龍年開工吉日次選一 開市吉日：2月13日（年初四） 開工吉時：上午9時至下午1時 相沖生肖：牛 龍年開工吉日次選二 開市吉日：2月21日（年十二） 開工吉時：上午7時至9時；下午1時至3時 相沖生肖：雞

祭拜地點、供品與祭拜方式：

開工吉日祭拜地點：

1.一般商家若有安設財神神位，則祭拜地點擺設在該神位前的供桌上，若屬挑高式的小型神龕，可在神龕下加放一張供桌。

2.若無設財神神位，則在公司、商店或工廠內近門口處，另外設置供桌與祭品，誠心祭拜，向天迎接財神爺。

3.也可至財神廟拜拜。

開工吉日參與人員：

由老閭、公司負責人或高階主管帶領全體員工一同誠心祭拜，祈求開工順利。

開工吉日祭拜供品：

供品包含鮮花與紅蠟燭各一對、香和香爐、茶或酒三杯、鞭炮一對、五種水果（鳳梨、蘋果、香蕉、橘子、棗子）及三色金（壽金三支、福金三支、刈金三支），但現今講求環保，這部份可省略，亦可準備發糕、糖果和甜湯圓等供品，且可在上頭貼招財進寶、開工大吉等吉祥話，有助招來吉祥福運。

開工吉日祭拜流程：

點燃三炷香，跟一般拜拜祈願一樣，由主要祭祀者念誦祝禱文，向神明稟告今日開工開市的吉時、主祀者姓名、公司行號名字、公司行號地址等，祈求神明護佑，幫助開市順利。

祭拜儀式完成再點燃鞭炮，慶祝開工開市一鳴驚人，接著將三杯茶或酒向外潑灑，再把供品收起來，發給員工分享，與員工共享福氣，讓福運綿綿不絕。

開工紅包別亂丟！放對地方能招財

有些老闆會準備紅包，在開工祭祀結束後發給員工，有200或是600元，代表開工見紅，讓員工沾沾喜氣。員工收到開工紅包後，可將紅包放在身上三天，或是放入辦公桌抽屜內，招好運，也可以在元宵時把紅包內的錢存入銀行，象徵發財金。

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