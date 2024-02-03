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春節拜拜日程攻略！過年祭祖拜神何時拜？禱詞怎麼說、禮俗禁忌懶人包

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆春節拜拜，是希望可以在這新的一年求平安、求財運，一切順利。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
農曆春節拜拜，是希望可以在這新的一年求平安、求財運，一切順利。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

每到農曆春節，拜拜可說是過年的頭等大事之一，主要是希望可以在這新的一年求平安、求財運，一切順利，但要怎麼拜？準備什麼？本篇統整春節習俗禁忌，讓你一次搞懂過年拜拜習俗，順利過好年。

農曆春節拜拜日程 製表／聯合新聞網
農曆春節拜拜日程 製表／聯合新聞網

過年祭祖拜神時常見的禮俗禁忌：

1.避免用嘴巴去吹熄已點撚的香

2.避免使用如廁的那隻手去插香

3.插香時香應插正、避免拔起重插

4.戴孝、服喪期間必免到廟宇參拜

5.祭拜時應避免用手指神明或言語不敬

祭拜時的水果如何挑選？

拜拜用的水果習俗上有其特殊涵義，民眾會以「諧音」的方式來挑選吉利水果，希望可選對水果來拜神明、祖先，討個吉利好兆頭。像多數人就以「橘子」作為供品，祈求新的一年能夠「大吉大利」，而「蘋果」則有「平平安安」的含義，因此深受民眾歡迎。

除此之外，也有人喜歡「好運旺旺來」含義的「鳳梨」、「招財招好運」的「香蕉」以及「保佑平安」的柚子，也是許多人春節拜拜必備水果，但特別提醒，香蕉、鳳梨、李子、和梨子過年可以拜，但切記普渡時不可拿來拜，因為香蕉、李子、和梨子的台語諧音「招你來」，是招來好兄弟之意。。

建議不要選用蕃茄、釋迦、芭樂、楊桃、檸檬及蓮霧來祭拜。因為芭樂和番茄屬於多籽水果，吃下去會排出體外，祭祀上有不潔之意；釋迦外觀像是釋迦摩尼佛的頭部，拜了代表不敬；楊桃、檸檬則因酸澀難以下嚥，因此被認為不適合當供品，以避免對神明不敬，而蓮霧則因為形狀凹陷，有漏財之意也因此也不建議選用。

還有，水果無論種類或是數量都必須是單數，因為單數代表陽、偶數代表陰。

在祭拜的時候禱詞可以這麼說

拜神明：

ｏｏ神明在上，今天是農曆ｏｏ年ｏｏ月ｏｏ日，也是ｏｏ節的日子，弟子ｏｏｏ在此向您請安，準備了一些鮮花、素果、齋菜來供奉您。祈求您保佑我們家人，身體健康，事業順利，出入平安，財源廣進。感恩叩謝。

祭祖先：

親愛的列祖列宗，今天是農曆ｏｏ年ｏｏ月ｏｏ日，也是ｏｏ節的日子，子孫ｏｏｏ在此向您請安，準備了一些水果、素菜來供奉您，請列祖列宗們享用。祈求您保佑子孫，家庭幸福，身體健康，事業順利，出入平安。感恩叩謝。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆過年 龍年

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