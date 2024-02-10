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別跟狗、兔交往？3種顏色帶衰運勢！生肖屬龍禁忌一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
今年是屬龍者的本命年，除了需要安太歲之外，有些禁忌也需要了解。 圖／Ingimage
今年是屬龍者的本命年，除了需要安太歲之外，有些禁忌也需要了解。 圖／Ingimage

2024年甲辰年，輪到生肖屬龍的人「值太歲」，除了最好能到廟裡安太歲、點太歲燈，保佑未來一年運勢順遂，屬龍者「與生俱來」的禁忌有哪些？下面統整各家民俗說法，給需要的你一些參考。

生活禁忌

1. 與狗接觸：龍對應的地支是「辰」，辰龍與戌狗相沖，所以要避免與屬狗的人接觸、共事，若無法避免就多溝通以取得相互理解；不要配戴、放置與狗有關的飾品、擺設，也別選擇狗當寵物，以免招致不幸。

2. 與兔往來：辰龍和卯兔相害，所以屬龍者也不適合養兔子，否則工作上可能會遇到小人，或容易破財，甚至是招來爛桃花。如果成為工作夥伴或伴侶，磨合時間較長，必須彼此尊重與包容，不然易生衝突，導致關係破裂。

3. 辦公桌雜亂：屬龍者想要事業運發達，需留意辦公室風水，桌面維持整齊清潔，避免堆放雜亂物品，可擺上木偶娃娃來裝飾。

4. 忌諱顏色：咖啡色破壞事業和人際、灰色死氣沉沉影響財運、黑色容易帶來麻煩，儘量避免穿戴這3種顏色的衣服和配件。

居家禁忌

1. 北方不動工：北方被認為是屬龍者的「太歲煞方」，犯太歲的2024年應避免在家裡北方進行大規模翻修工程，並保持整潔、勿堆積雜物垃圾，才能避免對家庭和財運產生負面影響。

2. 房子不向東：生肖龍不宜居住在大門面向東方和東南方的房子，較適合坐北朝南、坐東朝西。

3. 臥室避西北：西北方在地支上屬戌，與龍所屬的「辰」相沖，所以臥室別選西北方，長期睡在這個方位對運勢不利。

4. 高處掃乾淨：龍在天，因此大掃除的時候，屬龍的人一定要徹底清潔位於家中高處的天花板與燈具、冷氣。

戀愛禁忌

1. 年紀差距大：屬龍的人喜歡勢均力敵的對象，年紀差距太大會變成兩人之間的鴻溝。

2. 觀念不契合：屬龍者無法接受三觀不同的人，所以會花很長的時間來交流、曖昧，避免一時衝動帶來失敗的戀情，等到確認彼此志同道合才會正式交往。

3. 交遊不單純：屬龍的人不喜歡複雜的人際關係，所以會調查可能成為另一半者的交友情形，若對方結交太多「狐群狗黨」，不會是談戀愛的對象。

4. 金錢有糾紛：只要交往時雙方在金錢上發生爭執，怕麻煩的屬龍者就會果斷跟對方分手，因此在用錢上，龍與另一半採取AA制是最好的方式。

5. 狗兔當情人：龍與狗、兔相沖、相害，若成為戀人，要給雙方獨立空間，不要過度干涉彼此的隱私和工作，最好不要同個公司或單位，保持適當的距離，才能減少摩擦，反而有助感情。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 生肖 禁忌 農曆過年 龍年

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