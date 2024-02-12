2024台灣出遊7個推薦景點！新北市立美術館、龍貓隧道快來看

新的一年，大家想好要去台灣哪裡走走嗎？聯合新聞網整理出7個推薦的打卡景點，方便計劃行程。從北到南有潮境智能海洋館、新北市立美術館、龍貓隧道等，趕緊來看看這些新景點吧！

1.基隆市／潮境智能海洋館

潮境智能海洋館。圖／海科館提供

景點介紹

潮境智能海洋館（Intelligent Ocean, 簡稱 i OCEAN）是國立海洋科技博物館的一部分，利用其獨特的地理位置和豐富的資源，將自然山海景觀與最新的展示技術相結合。這裡提供潮境海灣的5G沉浸式體驗和VR海底隧道冒險，區域包括A主展區、B互動體驗休憩區、C海洋中心和D商店區，展示了320種海洋生物。

它是北北基地區首座將海洋生物展示與科技發展相結合的虛擬實境水族館，同時也是海洋生物復育的重要基地，相關資訊請參考官網連結。

景點資訊

地點：基隆市中正區北寧路369巷61號 開放時間：9:00-17:00（週二至週日） 除夕、除7月及8月以外每週一休館，逢國定假日或連續假期請參考官網資訊 售票時間：9:00-16:00（週二至週日） 連絡電話：02-24696000 轉9

2.台北市／台北表演藝術中心

台北表演藝術中心。聯合新聞網資料照／記者林佳彣攝影

景點介紹

台北表演藝術中心（Taipei Performing Arts Center，簡稱TPAC）主要設施包括三座劇院，提供了不同規模和風格的演出場地，適用於音樂、戲劇、舞蹈等多種藝術表演。中心的設計強調了多功能性和開放性，旨在成為台灣藝術家和國際藝術家交流的平台。

除了促進藝術文化的多元發展，還提供觀眾高品質的藝術體驗。這個現代化的表演藝術中心在台灣文化藝術領域扮演著重要的角色，吸引著來自國內外的藝術愛好者，相關資訊請參考官網連結。

景點資訊

地點：台北市士林區劍潭路1號 開放時間：12:00-21:00（週二至週日）特殊假期詳見官網最新消息 連絡電話：02-77563888

3.台北市／新富町文化市場

新富町文化市場。圖／台北旅遊網提供

景點介紹

市場主建物的牆體採用加強磚造，外牆以洗石子形成水平飾線，每個入口處上方都設有雨庇。屋頂是以混凝土澆築，並由鋼筋混凝土樑支撐。整體建築風格簡潔，少有裝飾，但具有很強的功能性。例如，其馬蹄形平面在全台公設市場中相當罕見，不僅創造了流暢的購物動線，還擁有獨特的中央天井，滿足了市場內部通風和採光的需求。

新富町文化市場扮演了多重角色，首先是傳統市場文化和庶民生活日常的研究基地，有助於深入了解當地社區的歷史和文化，同時也作為老城再生的公共參與平台，鼓勵社區居民參與城市再生過程，共同討論和制定老城區的更新計劃，以促進城市的可持續發展和文化遺產的保護，相關資訊請參考官網連結。

景點資訊

地點：台北市萬華區三水街70號 開放時間：10:00-18:00（週二至週日） 其餘必要休館時間，請參考最新消息之場館公告 連絡電話：02-23081092

4.新北市／新北市立美術館

新北市立美術館。聯合新聞網資料照／記者江婉儀攝影

景點介紹

新北市美術館作為「全民美術館」，注重推動新北市的藝文發展，並致力於將藝術與日常生活相結合，實現美術館在全民學習和社會連結方面的重要使命。這座美術館以本地文化為基礎，同時與國際接軌，專注於20世紀以來的現代與當代藝術及視覺文化。

通過典藏、研究、展覽、教育和公眾服務等活動，該美術館致力於建立以新北市為核心的藝文網絡，並與國際機構合作，促進藝術的實踐與交流，相關資訊請參考官網連結。

景點資訊

地點：新北市鶯歌區觀前路300號 開放時間：10:00-17:00（週二至週日） 若週一逢國定假日則正常開放翌日休館，而其他設施另有開放時間 連絡電話：02-26796088

5.雲林縣／近水樓台湖畔森林咖啡

近水樓台湖畔森林咖啡。圖／擷取自近水樓台湖畔森林咖啡官網

景點介紹

雲林景點全新造景超適合拍照！這個地方以前是雲林斗六菓風巧克力工房，但現在它已經經過翻新，變身為「近水樓台湖畔森林咖啡」。

這裡有著南洋風情的座位區，提供舒適的懶人沙發，坐在湖畔欣賞風景簡直就是享受懶洋洋的時光！整個園區圍繞著湖畔，各處擺放著裝置藝術，絕對是拍照的熱門景點，有趣又獨具特色，絕對值得一訪，相關資訊請參考臉書官網連結。

景點資訊

地點：雲林縣斗六市文化路646巷137號 開放時間：平日10:00-18:00（週二公休）、假日09:30-18:30（國定假日例外） 售票價格：每人200元，6歲以下免費入園 連絡電話：05-5361429

6.高雄市／輕軌龍貓隧道

龍貓隧道。圖／聯合報系資料照片

景點介紹

台灣高雄最新的輕軌路線被稱為「龍貓隧道」，被譽為全台最美的輕軌段之一（從C20至C24站）。特別是在「C21A內惟藝術中心站」和「C21美術館站」之間，有一條長達500公尺的小葉欖仁隧道，彷彿置身於《龍貓》動畫中的隧道一般。但拍攝時需注意不要進入鐵軌範圍，否則可能會被檢舉。

此外，高雄捷運還設有像龍貓一樣的站牌，例如「蜜柑號美術館站」，供民眾拍照打卡。

景點資訊

地點：高雄市輕軌C21A內惟藝術中心站至C21美術館站

7.高雄市／SKM Park Outlets

SKM Park Outlets。圖／SKM Park Outlets提供

景點介紹

SKM Park Outlets是一個全新型態的國際級生活複合式 Lifestyle Outlets，是新光三越進軍台灣Outlet市場的重要里程碑。

與傳統Outlets不同，它定位為「國際級生活複合式」，將引進世界知名品牌、各國特色餐飲、大型生活主題店，並以大量環境綠化、噴泉造景、舒適戶外座位、多元娛樂和生活設施為特色。整個區域將打造成一座特色獨具、半露天的購物樂園，相關資訊請參考官網連結。

景點資訊