過年不愁追劇荒！來看台灣四OTT平台春節推薦片單

人生就像一齣戲，而戲劇也是人生的一面鏡子。透過精彩的故事，細膩地描繪了人與人之間的情感交流，觸動了我們內心深處那份共鳴和感動。春節就是追劇好時機，4款OTT平台的推薦片單，分別是Netflix、Disney+、CATCHPLAY+、MyVideo，保證讓你輕鬆找到心中所愛的作品！

Netflix篇

OTT平台Netflix。路透

《愛愛內含光》2月2日全球獨家上線

該劇以家庭為背景，探討不同年齡層的愛情故事，旨在引發觀眾對性與愛的思考，並探討在不同戀愛階段可能遭遇的兩性議題，劇情涉及父母對子女的期望、傳統觀念的灌輸等現實生活中普遍存在的問題。

這部劇的目的是讓觀眾反思家庭中的溝通模式，以及對性與愛的態度，並希望能夠啟發人們開放地討論這些議題，建立更健康、開放的家庭氛圍。

《真愛挑日子：迷你影集》2月8日上線

故事始於1988年7月15日，當晚兩人在大學畢業之夜初次相遇，隔日便各自展開了新的人生旅程。儘管他們分道揚鑣，卻發現他們的命運始終緊密相連。

每集都會跳躍一年，透過每年的重逢，可見證兩人之間的情感起伏，包括分離、重逢、喜悅和心碎，將女主角艾瑪和男主角達斯特的愛情故事延展成為一段跨越數十年的感人旅程。

《殺人者的難堪》2月9日上線

一部以平凡大學生意外殺人後陷入心理困境的故事。主角隨即被一名精明的刑警追捕，展開了一場永無止境的你追我躲攻防戰。

故事中充滿了錯誤和混亂，主角不斷地陷入殺人的深淵，引發了觀眾對於私下正義是否等同於真正正義的反思。這部2024年的犯罪驚悚佳作由崔宇植和孫錫久領銜主演。主角一次又一次地遭遇到致命的威脅，並且逐漸明白自己已經無法逃離殺戮的陰影。

Disney+篇

OTT平台Disney+。法新社

《真實蟲蟲危機》1月24日上線

帶領觀眾進入昆蟲的微觀世界，探索這些神奇生物如何在夾縫中求生存。利用最先進的攝影技術和最新的科學發現，將這些故事生動呈現給觀眾。

這部紀錄片將讓觀眾重新認識和欣賞我們生活環境中的微小但卻不可或缺的角色，並深入了解牠們的生存之道和生態功能。

《財閥X刑警》1月26日上線

故事描述一位年輕財閥的第三代，在成為警察後逐漸成熟起來。他與之前的對手、同事們和睦相處，並尋找真愛的過程。

通過主角的成長故事，探討了成熟與責任、友情與信任、以及愛情與人生意義等主題，給觀眾帶來了感人至深的觸動和啟發。

CATCHPLAY+篇

OTT平台CATCHPLAY+。 圖／取自Google Play

《非殺人小說》1月17日上線

故事情節著重於人物的心理變化、情感的交流和生活的真實描寫，通過細膩的筆觸和富有深度的敘事，帶領讀者思考人生中更深層次的意義，以及如何面對生活中的挑戰和困境。

在創作過程中，主角面臨著各種挑戰和困難，包括創作靈感的枯竭、出版社的壓力等。同時，他也在這個過程中重新思考自己的生活和寫作的意義，逐漸找到了自己真正的創作風格和價值觀。

《旺卡》1月22日上線

講述在建立巧克力冒險工廠之前，試圖將自己的巧克力品牌推廣到全世界的努力嘗試各種營銷策略，希望讓自己的巧克力品牌成為全世界的頂尖品牌。儘管他遭遇了許多阻礙和困難，但他始終保持著對夢想的堅持和樂觀的態度。

通過旺卡的努力和毅力，他最終實現了自己的理想，建立了巧克力冒險工廠，成為了業界的一個傳奇。

MyVideo篇

OTT平台MyVideo。圖／台灣大哥大提供

《芭比》熱播中

電影中融合了歌舞、冒險和友情等元素，旨在吸引年輕的群眾觀看。這部電影主要講述芭比來到平凡的人間發覺跟自己所處的世界很不一樣，透過不斷追尋解答、克服種種障礙，勇敢面對不一樣的人生。

劇情關於自我價值的追求，並慶祝友誼和團隊合作的重要性，著重於啟發和娛樂。

《奧本海默》熱播中

面臨納粹可能擁有原子彈的威脅，美國決定召集最優秀的科學家和人才，建立一座秘密實驗室，全力以赴研發原子彈，並為參與項目的人員和家屬建立一個安全的城鎮。

強調了人類在面對極端威脅時所採取的集中力量和全面努力。透過這樣的行動，人們希望達成的目標不僅僅是擊敗敵人，更重要的是確保人類的生存和未來。