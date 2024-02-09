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除夕到初九都有！過年「這3天」要拜天公 時間、流程報你知 誤觸8禁忌恐衰整年

除夕圍爐眉角多 長輩勿戰尷尬話題、晚輩要同理兼有禮

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2024龍年吉祥話！向長輩、同事、晚輩拜年該說哪些新年賀詞？過年拿紅包不辭窮

聯合新聞網／ 綜合報導
過年不管是寫賀年卡、領紅包或是和親戚拜年時都會說句新年祝福，不同對象及年齡適用的吉祥話也不同，一起來看看有哪些龍年吉祥話！圖／ingimage
過年不管是寫賀年卡、領紅包或是和親戚拜年時都會說句新年祝福，不同對象及年齡適用的吉祥話也不同，一起來看看有哪些龍年吉祥話！圖／ingimage

農曆過年來臨，新的一年和親朋好友見面時都會互道祝福語，2024年正逢龍年，不管是寫賀年卡、領紅包或是和親戚拜年時都會說句新年祝福，不同對象及年齡適用的吉祥話也不同，還有有趣俏皮的龍年諧音梗，一起來看看有哪些龍年吉祥話，新年不怕詞窮！

給晚輩的新年賀詞

人中之龍：比喻品格高逸，出類拔萃的人。

神龍擺尾：形容武功高深莫測、像龍一樣威武。

乘龍快婿：用來稱讚自己或別人的女婿。

龍要新程：祝福他人新的一年裡像龍一樣前程似錦。

祥龍瑞氣：比喻幸運成功的徵兆。

龍張鳳姿：指龍的文采、鳳的姿儀，比喻風采脫俗。

龍翰鳳雛：比喻傑出的人才。

蛟龍戲水：形容武藝精湛純熟。

臥虎藏龍：比喻潛藏著人才。

龍肝豹胎：比喻極難得的珍貴食品。

龍驤虎視：比喻人志氣高遠或氣勢威武。

龍驤虎步：比喻氣概威武、昂首闊步。

龍顏鳳姿：指帝王之相。

蛟龍得水：比喻有才能的人獲得施展的機會。

龍威燕頷：形容威嚴雄武的相貌。

龍驤虎步：比喻氣概威武、昂首闊步。

一舉首登龍虎榜，十年身到鳳凰池：指功名順遂，仕途通達。

給平輩和工作夥伴的新年賀詞

龍騰四海：比喻一個人在各領域都能大展身手。

降龍伏虎：比喻能力極強，能戰勝勁敵或克服很大的困難。

飛龍在天：比喻帝王在位。

龍興鳳舉：比喻振興王業、王者興起。

春龍抬頭：比喻萬物復甦、昂首挺胸，揚眉吐氣。

龍飛鳳翔：比喻仕途得意，飛黃騰達。

魚躍龍門：比喻人發跡後飛黃騰達，身價百倍。

直搗黃龍：一舉攻破敵人巢穴。

痛飲黃龍：打垮敵人後開懷暢飲。

猛龍過江：指有本領的人才敢想敢打拼。

金龍報喜：祝福他人迎來喜運。

龍凌霄漢：祝福他人新的一年立定志向，事業有成。

龍年大發：龍年發大財。

給長輩父母的新年賀詞

生龍活虎：比喻活潑勇猛，生氣勃勃

龍行虎步：形容舉止行動氣勢不凡。

龍馬精神：形容精神健旺、充沛。

龍吟虎嘯：形容聲音嘹亮；氣勢盛大。

龍威虎震：形容氣勢奔放雄壯。

龍虎同春：比喻家庭和諧幸福。

龍睛虎猛：比喻精力旺盛，鬥志昂揚。

龍鳳呈祥：富貴吉祥的徵兆；吉慶之事。

身健如龍：祝福他人身體強健。

尾牙、工作夥伴新年賀詞

龍飛鳳舞，大展鴻圖。

龍鳳呈祥，再創輝煌。

春龍抬頭，萬事興龍。

金龍報喜，開市大吉。

龍騰四海，日日見財。

龍來運轉，業績不斷。

龍翔萬里，事業騰飛。

龍年創意諧音賀詞

出水福龍（出水芙蓉）

龍光煥發（容光煥發）

合不龍嘴（合不攏嘴）

龍華富貴（榮華富貴）

雍龍華貴（雍容華貴）

有龍乃大（有容乃大）

龍福齊天（洪福齊天）

欣欣向龍（欣欣向榮）

生意興龍（生意興隆）

氣勢如龍（氣勢如虹）

財運長龍（財運長紅）

龍圖大展（鴻圖大展）

龍轉乾坤（扭轉乾坤）

龍福齊天（洪福齊天）

引以為龍（引以為榮）

你龍我龍（你儂我儂）

其樂龍龍（其樂融融）

龍會貫通（融會貫通）

龍厚禮啦（閩南語「都給你啦」）

錢錢龍有春（錢錢都有剩）

龍喜為著你（閩南語「攏是為著你」）

好運龍總來（好運攏總來）

大家龍探吉（閩南語「大家都賺錢」）

龍年行大運，幸福龍虎哩（閩南語「幸福都給你」）

龍（Long）time no see.（好久不見）

春節 農曆過年 龍年

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