今年五生肖犯小人！牛莫管閒事、虎注意家人健康、「這生肖」又遇衰事

在新的一年要迎來新的氣象，但是在改變的同時，也有可能遭人暗算。命理師湯鎮瑋老師分享「2024五大犯小人生肖要注意⚠️」影片，提醒這五個生肖在新的一年要特別注意，因為小人可能就在你身邊。

▍鼠 魔鬼藏在細節裡

2024年對於屬鼠的人來說是轉機的一年，無論是工作機運、賺錢機運或發展機運絕對都不少。至於為什麼會犯小人，是因為「五鬼星」入座，「五鬼星」就是代表在正要轉好的時候，總會出現「老鼠屎」來阻擋，像是賺錢會左進右出，沒有辦法把好運停留太久，或是容易遇到一些豬隊友。

所以屬鼠的人一定要有所警戒，尤其是感覺當事情要有所進展、越做越順的時候，就要特別注意細節，提高危機意識。

▍牛 別管閒事 當心公親變事主

因為「勾絞星」的關係，屬牛的人在2024年特別容易陷入複雜的人際關係。但也有方法避免，已經有對象的人，交朋友時要保持警戒和距離，也要避免鴻門宴，越懂得潔身自愛，越能遠離複雜的人際關係。

除此之外，屬牛的人也要特別注意別管別人閒事，就算看不慣別人的一些事，或是對於某些事情忍耐很久了，也千萬不要插手，不然很有可能公親變事主，讓自己很累。

還有需要特別注意的是，屬牛人在2024年會比較容易有內心小劇場，可能在人際關係中會吃醋、或被孤立。所以屬牛的人今年要多多提升自己的內在，多給自己一些信心。

▍虎 注意家人健康

屬虎的人在2024年會背負比較多責任，有可能是家庭或職場，甚至是自我期許的責任，而這些責任也都會帶來很多包袱和壓力，也因此容易犯小人，迎來許多無妄之災。建議屬虎的人可以多出門走走，或是跟屬牛的人一樣內觀、靜心，讓自己沉澱一下再出發。

2024年是屬虎的人動起來的一年，也是衝刺、轉換的一年，所以非常考驗做事的智慧，有時候太過勉強，也會有事倍功半的感覺。除此之外，屬虎的人也要特別留意「家裡親人的健康」。

▍狗 正沖太歲 要沉著應對

屬狗的人又再次上榜，屬狗的人今年正沖太歲，會承受比較多的衝擊，也有很多突如其來的變化，甚至會遇上一些莫名其妙的事。屬狗的人也要多修耐心，在遇到障礙的事後要懂的運用智慧去跨越。

屬狗的人2024年做事千萬不能急躁，當你一急或是想馬上改變某些事情或狀態，如果無視大環境，硬要去改變，除了把自己搞得很累以外，也可能遇到別人落井下石。所以屬狗的人在2024年要冷靜，不要急著有突破，更不要鐵齒，當你一鐵齒，小人就會趁虛而入，要特別注意。

▍龍 注意口舌是非

今年是屬龍的人的本命年，也意味著犯太歲，所以要在生活上多創造一些好事情發生，像是有許多人會在犯太歲這年結婚生子，這也代表有喜無災，會提升自己的運氣。

屬龍的人今年要防小人，記得不要自尋苦吃，沒事找事做。在這一年屬龍的人可能會想要跳脫某些事或是創新，多多嘗試是一件好事，但是切記不要超出自己的能力範圍，也不要改變太過，也要注意口舌是非的問題，講話不要太直接。屬龍的人在今年可以學習第二專長、多旅行、多看書，或是買一些自己喜歡的東西，這樣也都可避免小人，成功改運。

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