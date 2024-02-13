大年初五情人節...拜月老還不夠？「東方愛神」女媧娘娘也能求姻緣

很多人會拜月老求姻緣，其實除了月老之外，東方的愛神傳說還有許多值得探索。新創科技圈中被譽為國師的簡少年，在他的著作《簡少年現代生活改運書》（時報出版）書中，帶領我們回溯塑造了東方愛情觀的根源。

唐朝之前女媧塑人，戀愛求神先問她

在唐朝之前，主宰婚姻的神被稱作媒神，其中最著名的是創世神女媧。她不僅創造了自然界和人類，還賦予了人性別，讓人類得以繁衍。據傳，女媧在黃河邊沉思時，意識到世界缺少了像她這樣的生物，於是她用泥土塑造出人類。這故事與基督教創世紀中的泥土造人相似，暗示著人類可能源自泥土。對於尋求愛情的人來說，如果拜月老無效，不妨轉而祈求女媧的幫助，畢竟作為造人之神，她應該能在愛情上提供幫助。

唐朝和合二仙起，寒山愛緣一線牽

而在唐朝貞觀年間，出現了另一個關於和合二仙的傳說。寒山子選擇放棄世俗，隱居於國清寺。他收養了一名神奇的嬰兒，拾得，這個嬰兒奇跡般地在幾小時內長成了成人。後來，一對母女來到寺中，母親去世後，女兒被託付給寒山子和拾得。兩人均愛上了這名女孩，但寒山子發現拾得和女孩更為相愛，於是選擇離開，成為姑蘇城外寒山寺的和尚。拾得在找尋寒山的過程中，與寒山子的相遇最終演變成和合二仙的傳說，象徵著深厚的情感和和諧關係。

求愛須真心二仙助真愛，貪念招禍患自食其果

所以今天不論性別，只要你想祈求兩個人相親相愛，都可以找和合二仙來幫忙，是沒有問題的。但要注意的是，和合術是彼此之間都認同，相親相愛互相依戀，卻因故不能結合，才需要請和合二仙來幫忙。如果你今天做和合術，出發點抱持比較邪惡的心態，甚至是想搶奪別人感情，破壞別人家庭的，這就不一樣了。因為這種狀態就不屬於兩人情投意合，有故不能在一起；而是你想去傷害別人，造成別人的痛苦。這時候你所做的和合術，後續反噬就會很嚴重了。

位於新北巿萬里區的萬里情月老廟。本報資料照

和合術亂用情深變痴纏，結果愛成災感情路坎坷

之前我聽過一個案例，一個女生太喜歡前男友，於是她去找法師做和合術，兩人好像重新認識一樣，突然間就復合又重新交往了。而且男生對這女生的愛相當狂熱。沒想到有一天，女生變心了。她決定拋棄這男的，可是男生被和合術影響的關係，沒辦法放手，他成為恐怖情人，甚至開始做出傷害自己的行為，男生的父母就哭著去找這個女生，希望可以結束這一切，最後找來道士作法，才再次回到正常的狀態。而濫用和合術的這個女生，之後感情一路都不順利，喜歡的人都沒辦法和她在一起。這不只是因為她用了和合術做出傷害人的事情，而且她當初做的承諾也沒有做到的緣故。

(本文摘錄自《簡少年現代生活改運書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

法術須正念情緣自然成，命運由天定紅線繫真愛

所以千萬不要小看法術的威力。如果起心動念要使用法術，記得一定要出自正面的原因去做，這件事才會比較好。第二，千萬不要覺得自己永遠不會變；因為是人都會變的。所以感情上，我還是建議大家順其自然。老話一句，是你的終究會是你的。我們講腳上繫了這條紅線，一定會有機會在一起，腳上沒有這條紅線、不是你的，最後也很難成啦。最後告訴大家，如果你每次拜月老都覺得沒有用，可以從這篇內容中找到適合的方式，希望可以幫助你有情人終成眷屬，讓你的姻緣修成正果！

(本文摘錄自《簡少年現代生活改運書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)