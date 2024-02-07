年前斷捨離！家裡「這七種東西」快丟...壞運出去、好運進來

快過年了，家家戶戶都會年前大掃除，除舊布新，其實，大掃除也是斷捨離雜物的好時機，快看看那些東西該丟掉，讓自己告別衰運，迎接一整年的好運氣。

需要馬上丟掉的東西：

一、破損的東西

家裡如果有破損的東西一定要馬上丟，如果是鍋碗瓢盆還可能割傷手、影響用餐安全。碗也是「飯碗」，代表工作，使用破碗，代表工作可能不穩定，有狀況。另外，皮夾、錢包破掉也很母湯，絕對要換掉，不然會有破財危機。

二、過期的食物、藥品

所謂「病從口入」，過年大掃除正適合整理冰箱或食物櫃。不妨將食物、藥品、維他命拿出來一一檢視保存年限，如果有過期請馬上丟掉，避免吃下肚影響健康。要知道，吃下腐敗的食物，不但會生病，也會影響人的運氣，不可不慎。

圖為整理冰箱示意圖。圖片來源/ingimage

三、枯死的盆栽

家裡植栽也是風水的一部分，植栽蓬勃生長，也代表住在裡面的家人運勢興旺，反之如果有枯枝殘葉，卻不拔除，長久放著不理會，家人的運勢也會走下坡，甚至病痛纏身。

圖為盆栽、書籍示意圖。圖片來源/ingimage

四、壞掉的家電

有些人惜物，壞掉的家電也不捨得丟，總想著有一天拿去修理，就這樣一天拖過一天，一放好幾年。要知道家電也有磁場，家電如果壞掉，要嘛送修要嘛丟，總之壞掉的家電別堆在家裡，以免影響家人運勢。

五、舊書籍、報紙、雜誌、大量紙箱

書籍、報紙、雜誌代表著知識，很多人不捨得丟，總想著有一天會看，殊不知「有一天」一直沒來。書報雜誌占空間，且易生細菌、易發霉，會影響健康和運勢。

很多人會囤積紙箱，但紙箱易生蟲，建議檢視一下家裡的紙箱，頂多保留兩三個就好，狀況不好的、潮濕有斑點的都先處理掉，尤其不要大量推積在玄關處，恐影響運氣。

六、沒有在穿、狀況不好的衣服：

衣服很貼身，也和主人的運氣息息相關，很多人愛買衣服，不穿又捨不得丟，一直囤積，讓衣櫃爆炸。衣服沒有呼吸空間，沒有好好保存，就會破損、發霉、發黃，而這樣衣服一直塞爆衣櫃，衣服主人也會開始破財、走霉運，建議快處理。

圖為家中衣物示意圖。圖片來源/ingimage

七、任何影響心情的東西

所謂觸景傷情，心理健康會影響生理健康。如果家裡有任何會讓人覺得不開心的東西，都建議丟掉。例如，劈腿的前男友送的項鍊、資遣你的前公司發的紀念品、已經下市讓你賠很多錢的壁紙股票，這些東西都不必收在抽屜深處，甚至一刻都不需再留。

圖為分手心碎示意圖。圖片來源/ingimage

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