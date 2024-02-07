快訊

台糖豬肉片瘦肉精來源成謎 專家點3追查方向：實驗室汙染機率偏低

年關前調整？27年歷史醫美保養品牌薇姿 線上線下服務減碼中

傳與黑幫二代玩德州撲克 陳零九、阿滴回應「聚賭」質疑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年前斷捨離！家裡「這七種東西」快丟...壞運出去、好運進來

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為打掃斷捨離示意圖。圖片來源/ingimage
圖為打掃斷捨離示意圖。圖片來源/ingimage

快過年了，家家戶戶都會年前大掃除，除舊布新，其實，大掃除也是斷捨離雜物的好時機，快看看那些東西該丟掉，讓自己告別衰運，迎接一整年的好運氣。

需要馬上丟掉的東西：

一、破損的東西

家裡如果有破損的東西一定要馬上丟，如果是鍋碗瓢盆還可能割傷手、影響用餐安全。碗也是「飯碗」，代表工作，使用破碗，代表工作可能不穩定，有狀況。另外，皮夾、錢包破掉也很母湯，絕對要換掉，不然會有破財危機。

二、過期的食物、藥品

所謂「病從口入」，過年大掃除正適合整理冰箱或食物櫃。不妨將食物、藥品、維他命拿出來一一檢視保存年限，如果有過期請馬上丟掉，避免吃下肚影響健康。要知道，吃下腐敗的食物，不但會生病，也會影響人的運氣，不可不慎。

圖為整理冰箱示意圖。圖片來源/ingimage
圖為整理冰箱示意圖。圖片來源/ingimage

三、枯死的盆栽

家裡植栽也是風水的一部分，植栽蓬勃生長，也代表住在裡面的家人運勢興旺，反之如果有枯枝殘葉，卻不拔除，長久放著不理會，家人的運勢也會走下坡，甚至病痛纏身。

圖為盆栽、書籍示意圖。圖片來源/ingimage
圖為盆栽、書籍示意圖。圖片來源/ingimage

四、壞掉的家電

有些人惜物，壞掉的家電也不捨得丟，總想著有一天拿去修理，就這樣一天拖過一天，一放好幾年。要知道家電也有磁場，家電如果壞掉，要嘛送修要嘛丟，總之壞掉的家電別堆在家裡，以免影響家人運勢。

五、舊書籍、報紙、雜誌、大量紙箱

書籍、報紙、雜誌代表著知識，很多人不捨得丟，總想著有一天會看，殊不知「有一天」一直沒來。書報雜誌占空間，且易生細菌、易發霉，會影響健康和運勢。

很多人會囤積紙箱，但紙箱易生蟲，建議檢視一下家裡的紙箱，頂多保留兩三個就好，狀況不好的、潮濕有斑點的都先處理掉，尤其不要大量推積在玄關處，恐影響運氣。

六、沒有在穿、狀況不好的衣服：

衣服很貼身，也和主人的運氣息息相關，很多人愛買衣服，不穿又捨不得丟，一直囤積，讓衣櫃爆炸。衣服沒有呼吸空間，沒有好好保存，就會破損、發霉、發黃，而這樣衣服一直塞爆衣櫃，衣服主人也會開始破財、走霉運，建議快處理。

圖為家中衣物示意圖。圖片來源/ingimage
圖為家中衣物示意圖。圖片來源/ingimage

七、任何影響心情的東西

所謂觸景傷情，心理健康會影響生理健康。如果家裡有任何會讓人覺得不開心的東西，都建議丟掉。例如，劈腿的前男友送的項鍊、資遣你的前公司發的紀念品、已經下市讓你賠很多錢的壁紙股票，這些東西都不必收在抽屜深處，甚至一刻都不需再留。

圖為分手心碎示意圖。圖片來源/ingimage
圖為分手心碎示意圖。圖片來源/ingimage

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 農曆過年 龍年

延伸閱讀

年前斷捨離！家事專家建議大掃除遇「3破物」快丟

迎新年大掃除有撇步 談敦慈提5原則「事半功倍」

孤鸞龍年將至！4生肖氣場弱快安太歲 民俗專家曝1招破三大禁忌

斷捨離3大心法，日常沒用的贈品別拿！清掃4原則 譚敦慈家中沒灰塵

相關新聞

塞車了！民眾提前請假返鄉 國道北中南部分路段已湧現車潮

明天就是春節假期，高速公路局原預估車潮將於明天（小年夜）上午起湧現，但不少人今天陸續提早請假返鄉，國道約在今天下午2點出...

2024龍年財位在哪裡？命理專家曝4方位 放這一物讓你時來運轉

許多人會在新的一年到廟裡祈求財運亨通，而龍年的居家風水上，財位在哪裡，又該擺放什麼招財小物，也是不少人相當關心的事。命理專家湯鎮瑋上節目透露2024年的財位分別是北方、東北方、西北方、西南方等4個方位，可以懸掛時鐘，讓自己的運勢「風生水起、時來運轉」。

初一開門「走財位」三招抱緊財神！穿金戴銀…嘴裡要念這句話

帥臻風水命理師指出，大年初一起早最重要的事，就是開門後的第一走，又稱「走財位」，迎財神納吉氣，可贏在起跑點上，龍馬精神，龍騰虎躍，好運龍來。「走財位」不但要挑選吉時，還要走對方向前往財位方，才能順利迎接到財神爺，領取新春當天老天賜與我們一整年的財氣與喜氣。

年前斷捨離！家裡「這七種東西」快丟...壞運出去、好運進來

快過年了，家家戶戶都會年前大掃除，除舊布新，其實，大掃除也是斷捨離雜物的好時機，快看看那些東西該丟掉，讓自己告別衰運，迎接一整年的好運氣。

失智家庭安心走春 國健署6招必學出遊規劃

農曆新年連假從明天開始，全家大小團聚、出遊是必備行程，若家中有失智長輩，國健署建議，只要記得依據失智長者身心狀況安排規劃...

除夕夜不收運垃圾 基隆規畫16處停放垃圾車供民眾使用

春節前民眾除舊布新，垃圾和資源回收物增加，基隆市環保局清潔隊表示，今、明會加強收運，2月9日除夕下午全市巡迴清運垃圾到晚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。