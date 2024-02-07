「新春開運十全法」10句吉祥話除夕夜這樣做...帶來全家好運氣

農曆春節將至，命理老師李行分享影片，教大家用「十全法」過年期間幫全家開運，方法簡單又實用，照著做就能為全家帶來十種祝福和一年好運。

「十全法開運」需要先想好十句成語吉祥話，每句第一個字都是一到十數字，準備10張正方形的雙面紅紙，在每張紙上畫一個外圓內方 「古銅錢」形狀，每一個古銅錢大小一致，備妥毛筆、墨汁（或金漆），在十張紙上分別寫下十句成語，每個成語須按照「上下右左」的順序寫上，寫好後再沿著圓將古銅錢剪下，建議在除夕夜前準備好寫字、剪古銅錢的前置工作。

按照「上下右左」的順序將成語寫在紙上。（翻攝自YouTube頻道「李行 轉念就轉運」）

除夕夜順時針方位將古銅錢貼成一圈，十貼在最中央，無論貼在窗戶上或玄關都可以，最好是在晚上12點以後貼。初一當陽光穿過古銅錢，或是有人來拜訪時，也可請他們按順序唸一遍吉祥話，這些吉祥話成語所代表的意涵和能量就會發生作用，讓你和家人開運迎接新的一年。

依照圖中的順序將完成的古銅幣貼上。（翻攝自YouTube頻道「李行 轉念就轉運」）

李行老師整理常用數字成語： ·一開頭：一元復始、一見發財、一帆風順、一鳴驚人、一本萬利 ·二開頭：雙喜臨門、雙星高照、兩全其美、二龍騰飛、二人同心、雙雙對對 ·三開頭：三星報喜、三界賜福、三人成虎、三元及第、三生有幸 ·四開頭：事事順利、事事圓滿、四平八穩、事事如意、四季進財、四通八達、四季平安、四海昇平 ·五開頭：五穀豐登、五星高照、五壺造運 ·六開頭：六六大順、六畜興旺、六合同春 ·七開頭：七星高照、七星拱照、七星拱月、七海昇平 ·八開頭：八面玲瓏 、八仙過海 ·九開頭：九五至尊、九九重陽、九九高壽、九九同心 ·十開頭：十全十美、十全富貴、十項全能、十拿九穩

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