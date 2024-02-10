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春節必吃七種食物！餃子、丸子、橘子...吃了一整年好運滿出來

聯合新聞網／ 綜合報導
簡單一條清蒸魚，就是年年有餘。報系資料照
簡單一條清蒸魚，就是年年有餘。報系資料照

農曆新年將至，除了各種習俗外，闔家團聚，吃吃喝喝更是免不了的事。你知道過年有七種必吃的「吉祥食物」，每種食物都有好彩頭，更象徵祝福寓意，希望新的一年更加順利。

一、糕類：發糕、年糕、蘿蔔糕

吃了糕會「步步高升」，各種糕是一定要吃的食物第一名。無論是發糕、年糕或蘿蔔糕，都有祈願來年「更上一層樓」意思，發糕意味發大財，蘿蔔糕也有「好彩頭」的意思。

蘿蔔糕。記者戴永華攝影／報系資料照
蘿蔔糕。記者戴永華攝影／報系資料照

二、水果：橘子、蘋果、鳳梨

過年家裡都擺一些水果，取其諧音，橘子是「大吉大利」，蘋果是「平平安安」，鳳梨則取台語諧音「旺來」象徵「旺旺來」。

橘子。圖片來源/ingimage
橘子。圖片來源/ingimage

三、長年菜：

很多人不喜歡長年菜的口感，但它卻在年菜餐桌歷久不衰。通常是用芥菜，也有些地方會用菠菜，長年菜入口微苦，長長的菜葉不切斷不咬斷，要一根從頭吃到尾，期許「長命百歲」的意思。

長年菜。新華社
長年菜。新華社

四、餃子：

水餃的形狀宛如元寶，可愛討喜，有「招財進寶」的寓意。餃子諧音「交子」，有交替子時的意思，有些人家會在除夕晚上要跨進農曆大年初一的子時吃餃子，象徵一元復始，萬象更新。也有人會在內餡放錢幣，吃到的人代表新的一年會非常好運。

水餃。圖片來源/ingimage
水餃。圖片來源/ingimage

五：火鍋和各種丸子：

過年要吃火鍋，尤其年夜飯，很多人家都有象徵「圍爐」的火鍋，火鍋裡滾著圓圓的的各種丸子，取其團圓的意象，也象徵圍爐夜闔家團圓。

火鍋。報系資料照
火鍋。報系資料照

六、全雞、全魚

過年怎麼能少了魚呢？魚必須整隻上桌，取其「年年有餘」的意思。切記的是魚不能吃完，才能年年有餘。過年也要有全雞，雞台語諧音「家」，有起家的意思，吃全雞代表有頭有尾，全家都興旺、有好福氣。

七、糖果：

過年一定要吃糖，這習俗是怎麼來的呢 ？原來是古時候的人相信灶王爺，祂會在年底離開人間，向玉皇大帝稟告祂在人間所見所聞。家家戶戶送灶神的時候，會準備大量甜食，希望灶王爺「吃甜甜，說好話」，在天上替家人說好話，保佑全家平安。

俗話也說「吃甜甜，乎你大賺錢」，所以花生糖、牛軋糖也都成了過年必吃的選擇。

牛軋糖。報系資料照片
牛軋糖。報系資料照片

春節 農曆過年 龍年

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