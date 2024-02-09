2024不只是青龍年！特殊年份齊聚曝年景「不同凡響」 4生肖盡享龍華富貴

送走「黑兔」迎來了「青龍」！2024年不但是具有吉兆的「青龍年」，更適逢「無春年」和「閏年」，一起來看這個特殊的年份，具有何種啟示。

．2024不一般！是青龍年、無春年 也是公曆閏年

「青龍年」源自傳統文化對天干地支、五行、生肖的組合，進而衍伸出的象徵意義。根據天干地支曆法，2024年即為甲辰年，由於天干為甲，在五行之中屬木；地支為辰，則對應到十二生肖的龍，而木又屬青色，故才有青龍年、木龍年一說。而在六十年一甲子的周期中，青龍年僅出現一次，所以又被認為「60年一遇」。

2024年也是「無春年」，不過所謂的無春年並非「不會迎來春節或春天」，而是指農曆全年沒有「立春」這個節氣。由於2023癸卯年適逢農曆閏年，在農曆的年頭和年尾佔據2個立春，因此2024便成了無春年。

不僅如此，2024年更是「公曆閏年」，在這個年份，代表2024年的2月和往常不同，多達29天。

．青龍年、無春年、閏年齊聚 2024年景如何？

根據陸媒指出，在中華傳統文化中，富有神秘色彩的「龍」被當作神獸，而「青龍年」這個年份，更是被視為吉祥的預兆，在新的一年裡，能擁有更多的機遇以及可能性，人們可以藉此抓住機會，積極進取、勇往直前，進而實現目標，不過在此同時也要保持心態平和，避免過於急躁。

春季被視為繁衍的季節，象徵著新生命的開始，沒有立春的「無春年」，也因此被稱為「孤鸞年」、「寡婦年」，在坊間有不宜婚配、不宜搬遷、不宜立碑等3大禁忌。對此，民俗專家廖大乙則解釋，雖在民俗上有所禁忌，但不用過度擔憂，只需謹守「低調不張揚」即可。

．四人易發富？春寒逢秋旱？從俗語看「青龍年」

自古有不少俗語和「青龍年」相關，民間就有一說法為「青龍守財庫，四人易發富」，而究竟是哪四人易發富？綜合陸媒報導，在十二地支中有四個財庫，辰即為其中之一的「水庫」，而水也是「錢財」的象徵，從此有了這個說法。「青龍守財庫，四人易發富」便是指屬相與青龍年相配的鼠、虎、馬、牛四種生肖，在事業、財運等方面都可以得到提升。

也有俗諺提到「閏年遇青龍，春寒逢秋旱」，表示恰逢閏年和青龍年的年份時，春天可能會遇上嚴寒的天氣，秋天則會出現乾旱的天氣，恐對農作物的生長不利。

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