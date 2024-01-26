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中視談磐石艦疫情挨罰提訴訟 NCC連11敗

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導
國家通訊傳播委員會。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會。圖／聯合報系資料照片

海軍磐石艦四年前官兵集體感染新冠肺炎，中視新聞台節目「二○二○庶民大頭家」邀請來賓評論，被國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）認定節目多次使用「發病」、「生病」等詞語，引起公眾恐慌，依違反廣播電視法裁罰五十萬元，後經法院一審判決ＮＣＣ敗訴，中視免罰；ＮＣＣ不服提上訴，最高行政法院昨再判ＮＣＣ敗訴確定。

ＮＣＣ先前以各種理由裁罰中天電視，但案件紛紛進入訴訟，交由行政法院審理，包括中天節目接受浙江台商父親來電，敘述兒子從大陸返台後的醫療資訊，被裁罰四十萬元，更一審日前判決ＮＣＣ敗訴，而ＮＣＣ在中天案中也已連吞十敗；如今中視官司再獲勝訴，可見ＮＣＣ處分多處違誤。

中視新聞台二○二○年四月廿一日晚間節目，以磐石艦前往帛琉參訪回國，出現新冠肺炎確診案例，討論防疫缺失，ＮＣＣ認為節目中多次出現「發病」、「生病」等詞語，引起公眾恐慌，中視妨害公共秩序、善良風俗，違反廣電法規定，且違法等級為「嚴重」，裁罰五十萬元。

中視向台北行政高等法院提行政訴訟，認為節目是基於媒體監督職責，探討磐石艦官兵下船休假未管制，導致足跡遍布全台，且節目稱一四八人「發病」，也與國防部新聞稿內無異，另指ＮＣＣ諮詢會議程序違法。

一審認為ＮＣＣ諮詢會議由主委圈選廿五人，經回覆有十五位委員可出席會議，ＮＣＣ只對十五名委員發開會通知單，違反諮詢會議設置要點規定，ＮＣＣ「便宜作法」動搖處分適法性，撤銷處分。

一審指出，節目言論是針對海軍防疫措施的敘述和評價，具監督政府施政的公共性，應受較高程度保障，且節目是質疑磐石艦未隔離官兵，反而准允下船回家，恐爆發感染風險，難認妨害公序良俗。

法院認為，ＮＣＣ只以節目敘述與事實不符、使用誇張聳動陳述，有引發公眾恐慌等抽象理由，卻未嚴謹看待政治性言論受憲法保障，判決ＮＣＣ敗訴，中視免罰；案件上訴，最高行認為一審判決沒有違誤，駁回上訴，全案確定。

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