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罰中嘉不罰三立 黃國昌批NCC可恥

聯合報／ 記者歐陽良盈屈彥辰林銘翰／台北報導
三立入股中嘉案，NCC昨對中嘉裁罰，卻未對三立開罰，引發爭議。記者曾學仁／攝影
三立入股中嘉案，NCC昨對中嘉裁罰，卻未對三立開罰，引發爭議。記者曾學仁／攝影

鏡電視製播政論節目，違反申設新聞台承諾，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨宣布記警告一支；三立集團違規入股中嘉，ＮＣＣ未罰三立，僅對中嘉開罰，引發譁然。民眾黨不分區立委當選人立委黃國昌批評「可恥的ＮＣＣ」，三立違法入股中嘉，ＮＣＣ為什麼不罰？打算查到什麼時候？下次總統大選嗎？

黃國昌昨天在臉書發文表示，這兩案的裁決不出預期，正是因為要輕輕放下，又怕影響到選情，才硬拖到選後處理，三立不罰、鏡電視警告，綠媒大獲全勝。

黃國昌質疑，中嘉有線系統連年宣布營收突破百億，罰一四四○萬這種零頭有嚇阻效果嗎？違反行政處分的附款，原來是罰錢了事？三立違法入股中嘉，ＮＣＣ為什麼不罰？「是否影響ＮＣＣ對廣電事業監理將另案調查釐清，打算查到什麼時候？下次總統大選嗎？」

黃國昌說，更好笑的是鏡電視違法製播政論節目，ＮＣＣ要求限期改正、記警告，根本不演了，也難怪連現場的記者都聽不下去，直接嗆爆ＮＣＣ，一個獨立機關，連續兩個禮拜開記者會被嗆爆，「陳耀祥到底還打算賴著不辭到什麼時候？」

國民黨團總召曾銘宗指出，民進黨有隻看不見的手介入，從中天新聞行政處分，再到中嘉案、鏡電視案，相關處理違反常理，就可以看出ＮＣＣ名為獨立機關，卻在民進黨執政下，找了陳耀祥這位充分配合黨意的主委，讓ＮＣＣ變成民進黨的附屬單位。民進黨團幹事長劉世芳則表示，ＮＣＣ是委員會制，按附負擔條件處理，本來就不為過，同時也回應外界期待，「不要讓大家覺得有偏袒」。

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