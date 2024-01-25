NCC委員 趙少康促採政黨比例制

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主委陳耀祥自稱七月任期屆滿不會續任，卸任後將回學界。今年將有四位委員任期於七月卅一日任滿。面對民進黨在中央繼續執政，但民進黨在新國會未過半，已不具完全執政優勢，中廣前董事長趙少康昨倡議，ＮＣＣ委員應採「政黨比例制」。

趙少康說，民進黨過去八年是完全執政，各獨立委員會的委員全由民進黨一黨決定，不尊重在野黨立委意見，下屆立法院三黨不過半，沒有一黨可以獨霸、獨吞，最公平的方式是依照立委的政黨比例分配ＮＣＣ、考試委員的數目，如果民眾黨認為八席立委太少，用不分區立委的政黨比例十三比十三比八也可以，這不必用法律規定，經政黨協商、形成政治慣例即可。

對於趙少康的建議，藍白都表示贊成。國民黨立委洪孟楷表示，過去ＮＣＣ普遍被國人不信任，因為ＮＣＣ沒有獨立機關應有的超然自主，都是聽黨意做事，即便ＮＣＣ委員沒有黨籍，做的事情比任何人都要偏頗。

民進黨團幹事長劉世芳回應，ＮＣＣ委員應該考慮專業人士，而不是按照政黨比例代表制。她也反批，趙少康本身就是中廣集團董事長，選舉期間承諾要請辭，結果到現在都沒有離職，連自己的承諾都做不到，現在還要來指指點點。