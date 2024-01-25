觀察站／NCC仇恨值爆表 賴須清理的戰場

拖到大選後，ＮＣＣ昨天終於對三立入股中嘉案，並對鏡電視違規播政論節目做出決議，卻做出了只罰中嘉不罰三立，也對鏡電視祭出不痛不癢的「警告」，讓ＮＣＣ的爭議事件簿再添一樁。選前，原本仇恨值就已居高不下的ＮＣＣ，在國會不過半的情況下，執政黨面對即將提出新任的ＮＣＣ主委人選，恐怕將是準總統賴清德一大關卡。

民進黨過去在野時期，主打的響亮口號之一正是「黨政軍退出媒體」，但如今，完全執政快滿八年，所作所為卻背道而馳。不僅親綠媒體大亨在黨內成立派系，還能指定不分區立委；一手介入友好媒體，另一手打壓監督力量，更是屢見不鮮。甚至連行政院長都能公開對本該獨立的ＮＣＣ主委批評指點。ＮＣＣ成民怨箭靶其來有自。

更糟糕的現況是，ＮＣＣ經過幾次飽受質疑事件後，已陷入「怎麼做都錯」窘境。昨天決議一出，在野黨直斥「可恥ＮＣＣ，不罰三立、也只敢警告鏡電視」；另一方面，「綠友友」電視台則發出聲明，大聲喊冤。ＮＣＣ在執政黨黑手介入下，早已裡外不是人。

這幾年來，ＮＣＣ已沾染「髒ＣＣ」、「綠ＣＣ」的臭名，要重建社會信任度，絕非短時間能完成。民進黨立院黨團總召柯建銘更預告，即將到來的ＮＣＣ委員提名人事權，會是新國會的頭號難題。

當下立刻能做的，不妨參酌在野黨提出的意見，未來ＮＣＣ委員組成採政黨比例制，將不同聲音納入，就算不足以平民怨，至少做到了決策更多元、透明，更可以成為總統當選人賴清德上任前清理戰場的一部分，並作為向在野陣營遞出的橄欖枝、邀請跨黨派人士組成「民主大聯盟」的示範。