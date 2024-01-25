系統業者上層股東沒法管 NCC擬規範

三立入股中嘉案，踩到媒體壟斷紅線，ＮＣＣ昨天開罰中嘉，並要求中嘉限期改正；廣電三法過去並沒有對第四台系統業者上層股東作出詳盡規定，讓三立得以複雜的股權交易方式，規避ＮＣＣ附負擔條件，而針對入股中嘉上層股東之一的榮盛投資，ＮＣＣ未來也打算修正廣電三法「補破網」，避免此類情況再發生。

翁柏宗指出，重大股權轉讓、外國人投資股權轉讓交易，都會附上反媒體壟斷負擔條款，但未來是否要直接加在廣電三法之中，ＮＣＣ內部已在討論；ＮＣＣ主秘黃文哲也說，未來修法方向會以反壟斷、股權透明、資訊揭露為主。

中嘉網路成立於二○○四年，最早屬於和信集團，二○○七年，南韓私募基金安博凱斥資近三○九億元取得中嘉六成股權。

二○○七年之前，安博凱入主中嘉都還是循規蹈矩，直到二○一○年，安博凱有意出脫中嘉持股，卻面臨諸多窘境，要不就是買家手中持有新聞頻道，例如旺中集團；要不就是買家自家集團發生經營風暴，例如頂新集團；要不就是買家觸犯黨政軍條款，例如遠傳電信。

直到二○一八年，中嘉好不容易「出嫁」，儘管對象是本土資金泓策創投，但泓策創投持股架構複雜，ＮＣＣ當時通過中嘉案時，就附加了一項負擔條款「非經本會核准，參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東，不得直接或間接經營或控制新聞頻道」。