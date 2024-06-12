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現場側記／經長大實話 綠委校正回歸

聯合報／ 本報記者黃婉婷
行政院長卓榮泰（右）、經濟部長郭智輝（左）在備詢台上，面對藍委頻頻質問能源政策，郭態度趨於保守。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰（右）、經濟部長郭智輝（左）在備詢台上，面對藍委頻頻質問能源政策，郭態度趨於保守。圖／聯合報系資料照

來自企業界的新任經濟部長郭智輝，近來因表現「核電開明派」的立場飽受黨內批評，行政院長卓榮泰公開替他踩煞車，讓內閣重新擁抱「非核家園」神主牌，昨在備詢台上，面對藍委頻頻質問能源政策，郭態度趨於保守，不再吐露「真心話」，卓更數度擔任「救援投手」，為閣員擋子彈。

郭智輝從業界步入官場，能源態度相對開明，上任之後不僅說過個人不排除核電，核二、核三可延役廿、卅年，被解讀是民進黨非核立場轉彎，讓綠營內部嚇出一身冷汗，不僅府院高層出言提醒，綠委更不留情面地在行政立法餐敘上給予郭「震撼教育」，替他「校正回歸」。

一頓飯後，郭智輝昨在備詢台上態度丕變，被問到核電延役時，他隨即強調，當前基載發電容量能滿足客戶需求，不能現在就把核電當作考慮對象，充分展現「特訓成果」，儘管屢屢被質疑說法一變再變，還被藍委調侃說「現在不能講真心話？」郭則幽幽地說「都是真心話」。

敏感議題上，卓榮泰數度反過來擔任閣員的「救援投手」，當藍委問及郭智輝稱電價要反映成本，未來是否會因應購電成本提高，造成九月電價續漲？卓急稱「目前朝穩定方向」。

綠委提及中小企業買不到綠電，卓揆也替郭智輝搶答，稱一個月內會把時程規畫出來。

卓內閣上任至今不到一個月，郭智輝已因核能議題飽受黨內外圍剿，當被問到部長能做多久？他回答「一任是四年，會努力」，藍委則說「四年可以做很多事」，提醒儘管郭智輝立場回歸反核價值，能源議題依舊是不可迴避的戰場，終歸要面對現實。

卓榮泰 校正回歸 核能 核電 能源議題 郭智輝 電價 非核家園

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