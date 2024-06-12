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AI用電量激增 藍憂缺電危機

聯合報／ 記者王千豪／台北報導
國民黨昨天舉行「用愛發電如何擁抱AI？」記者會，黨發言人楊智伃、國家政策研究基金會副執行長凌濤、國民黨立委葛如鈞、中央大學管理講座教授梁啟源出席。記者王千豪／攝影
國民黨昨天舉行「用愛發電如何擁抱AI？」記者會，黨發言人楊智伃、國家政策研究基金會副執行長凌濤、國民黨立委葛如鈞、中央大學管理講座教授梁啟源出席。記者王千豪／攝影

AI大浪襲捲而來，伴隨而來的是高度電力需求。能源經濟學者昨引述施耐德電機的估計表示， 全世界二○二三年到二○二八年AI的用電需求年均複合成長率為百分之廿五點五至卅三。面對發展AI快速增加的電力需求，國民黨呼籲，賴政府盡速修正錯誤的能源政策，不要阻擾台灣的經濟科技產業的發展。

中央大學管理講座教授梁啟源引述經濟部能源署「二○二二年版全國電力資源供需報告」的報告指出， 二○二三年到二○二八年電力的需求成長率年平均百分之二點四，但這只考慮電動車與及半導體產業，並沒有考慮AI。他引用施耐德電機的估計表示， 全世界二○二三年到二○二八年AI的用電需求，年均複合成長率為百分之廿五點五至卅三，認為台灣的占比應該會更高，且缺電壓力極大。

AI及區塊鏈專家、國民黨立委葛如鈞表示，台灣要作為AI世界的中心，卻沒有足夠的電力可以研發AI的技術或計算，AI需要龐大的ＧＰＵ計算力，和ＣＰＵ不同，兩者的差異，可以比喻ＣＰＵ是單點擊發，ＧＰＵ像散彈需要耗掉的「火藥」，也就是電力，有指數級的差異。

他更指出，訓練新的AI模型，一天的電費可能是五萬美金，而ChatGPT一個月電力消耗六百萬度，遑論使用的冷卻水，二○一九年谷歌三個計算中心，共使用廿三億加侖的水做AI訓練。

葛如鈞指出，AI產業要成長，各國所需的用電平均年增百分之三，台灣今、明年若核電廠停役，將面臨減少百分之六的用電風險。

以世界各國為例，新加坡備載率維持在百分之卅，英國與美國維持在百分之十五，日本希望能夠保持備載率百分之八至十，甚至更多，台灣卻持續下降，造成供電不穩定的疑慮。

國家政策研究基金會副執行長凌濤呼籲，非核家園的神主牌是民進黨的神主牌，而非經濟部長郭智輝的神主牌，郭智輝不需要接下來，也不需要背書，可直接把神主牌大力地拋棄。國民黨發言人楊智伃也呼籲，賴政府盡速修正錯誤能源政策，不要用意識形態阻擾務實的能源政策，更不要阻擾台灣的經濟科技產業發展。

【記者黃婉婷、林銘翰、王千豪／台北報導】經濟部長郭智輝曾說若修法通過，核二、核三廠可延役廿、卅年，在野黨質疑他與民進黨團餐敘後就改口，郭昨強調，目前基載發電容量已能滿足客戶需求，不能現在就把核電當作考慮對象，因為當前法律未規定能用核電。

凌濤 半導體 成長率 核三廠 核電 楊智伃 郭智輝 非核家園

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