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美媒：台灣缺電 將衝擊全球產業

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
專家認為，台灣面臨能源短缺，不僅已經構成國內半導體業營運風險，也可能波及全球晶片業。圖為台積電。圖／聯合報系資料照片
專家認為，台灣面臨能源短缺，不僅已經構成國內半導體業營運風險，也可能波及全球晶片業。圖為台積電。圖／聯合報系資料照片

美國媒體ＣＮＢＣ報導，專家認為，台灣面臨能源短缺，不僅已經構成國內半導體業營運風險，也可能波及全球晶片業。華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球能源中心高級研究員韋伯斯特（Joseph Webster）更指出，台灣不僅面臨能源短缺，更面臨電力短缺。

韋伯斯特接受ＣＮＢＣ訪問時指出，「台灣的電力短缺可能有礙全球半導體市場發展，供應出現干擾恐將波及全球產業。」中經院副研究員陳中舜受訪時也說，台灣正面臨供電短缺，供電品質和可靠度也有惡化之虞，「恐將構成半導體業構成營運風險」。

ＣＮＢＣ引述專家的說法，台灣超過百分之九十七的能源需求依賴進口，主要是煤和天然氣。也因此台灣在能源供應上禁不起干擾。

韋伯斯特說，電力短缺主要是由於台灣電費過低，導致需求上升，並引發供應不足。儘管台灣最近對工業大戶調高百分之十五的電價，但住宅用電價格保持不變。

他表示，工業占台灣二○二三年消耗電力百分之五十五以上，半導體在內的業者需要穩定可靠的電力供應，「如果台灣未來因供應受限而被迫頻繁限電，半導體公司將受到影響」。他說，任何能源干擾都會拖慢晶片製造速度且拉高全球半導體價格。

綠色和平組織報告指出，全球半導體製造業市場規模到二○三○年將翻倍，預計將消耗二三七太瓦時（TWh）電力。報告說，台積電等台灣半導體製造業者的電力消耗量二○二一年至二○三○年間將增加百分之二三六。

韋伯斯特說：「全球電力業對AI資料中心電力需求的速度和規模感到驚訝。」他點名台灣未來的電力消耗面臨「極大的不確定性」。

要滿足台灣能源需求將是艱鉅的任務。陳中舜指出，由於土地限制、政策過於浮誇卻僵化，以及對於因應能源短缺的理解和能力不足，台灣始終難以實現能源基礎建設的目標。

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