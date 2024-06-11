卓榮泰：穩定供電是政府責任 一定會重視也要達到

總統賴清德在上台前，曾提出緊急時可啟用核電廠，經濟部長郭智輝也說修法若通過，核二、核三可延役2、30年；但自行政院長卓榮泰在就職時高喊「堅持非核家園」目標，郭智輝也改口「非核家園的態度沒有改變」。

2024-06-10 22:19