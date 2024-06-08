經長改口強調非核家園態度沒變… 卓揆：核三沒有可能延役

經濟部長郭智輝提出有條件考慮核三延役，引發風波，行政院長卓榮泰昨（7）日赴立法院會施政報告及備詢表示，按照現行核管法規定，沒有提出延役的可能與機會，目前也沒有修核管法的考量。經濟部長郭智輝同日也改口強調「非核家園的態度沒有改變」。

卓榮泰近日分批宴請執政黨立委，強化行政立法溝通，6日晚間輪到立院經濟及財政二個委員會，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤轉述，會中有民進黨立委當面問卓榮泰，「民進黨的非核家園立場有沒有改變？」更有立委問郭智輝，「是否支持非核家園？」場面相當尷尬。

吳思瑤說，卓榮泰當場表示，依法落實非核家園行動不變。卓揆也在昨日院會前回應媒體，經濟部也跟產業接觸，所以會多方考量，但6日跟執政黨立委餐敘中，經過更深入交流，立場已經非常一致。

卓榮泰更在立法院會詢答時強調，政府認為有辦法彌補核三廠1號機停役所產生的缺口。至於「非核家園」是一個追求的目標，以前說是2025年，但經過2018年公投後，那個年限已經不在，但無論如何，非核家園是人類應該努力追求的目標。

卓榮泰還表示，依照現行核管法規定，任何核電廠要延役要在五年前提出（申請），但現在已過了時間，行政機關已經沒有能力提出，因此依照現在的核管法，沒有提出延役的可能與機會，行政院也沒有提出修正核管法的構想。

郭智輝則在院會前接受媒體採訪時最新表態，非核家園的能源政策是大家一致目標，此態度並沒改變。