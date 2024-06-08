經長改口「非核家園態度沒變」 藍批綠政治綁架

經濟部長郭智輝對於核三延役、核管法等說法引發風波，讓外界質疑民進黨非核家園立場「轉彎」；行政院長卓榮泰前天晚上宴請立委餐敘上，民進黨立委多有質疑，並當面問卓榮泰和郭智輝是否支持非核家園，場面尷尬。郭智輝昨天一改過去「核電開明派」立場，在立法院改口表示，「非核家園的態度沒有改變」，行政院的態度就是持續非核家園。

藍委批執政黨不正視供電問題

國民黨立委直指是受民進黨內壓力所致，批評執政黨不願正視台灣無法穩定供電的事實，呼籲郭智輝扛住壓力，不要被綠營的政治力綁架。

郭智輝日前曾表示，若法令通過且有需要，核三會成為備用電源，在民進黨立委搖頭砲轟後，執政黨昨天統一口徑。行政院長卓榮泰除了替郭智輝緩頰，表示一定是在核安、核廢料可以得到處理，而且社會大眾有共識，才能往下思考，卓揆也說前天與民進黨立委餐敘後，「大家立場已經非常一致」。

民進黨團總召柯建銘表示，政府布建綠能方向不會改變，依法來持續落實非核家園也不會改變，民進黨在行政、立法兩端都有高度共識，社會可以放心。

郭強調「目前沒考慮核電」

郭智輝昨天改稱，核電目前沒有考慮作為備載電源的一部分。電價議題，過去因為俄烏戰爭影響，國際原物料上漲六倍 ，造成台電虧損，並非台電被賦予政治任務導致；目前台灣電力準備是夠的，外界不必擔心。

郭智輝強調，「核電是我們目前沒有考慮的」；政府對非核家園態度沒有改變，和台電虧損沒有關係。

行政院長卓榮泰昨在立院備詢時，也重新確立非核立場表示，非核家園是追求目標，年限已經不在，二○二五年此一時間已經不在，非核家園是人類應追求目標。

核三延役？卓揆：時點已過

國民黨立委徐巧芯質詢說，核三有無考慮延役？卓揆表示，依照現行「核子反應器設施管制法」，延役應於五年前提出，時間點已經過了，行政院也無修法構想，核三廠一號機今年七月停役，法令已經在此，目前考量的是停役後如何補全電力，可從其他新興電廠以及多元綠能開發，有辦法補上缺口。

郭智輝接受國民黨立委翁曉玲質詢時表示，未來業者要用的是綠能，經濟部將依法行事，至於核子設施管制法法規是否延長等，要看目前核電廠是否符合除役條件；翁曉玲表示將提修「電業法」，允許小型核反應設施可由民間自主設置；郭智輝回應，若安全無虞，廢核料可以處理，民眾也可以接受，在這些情況下持續進行。