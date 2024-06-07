卓榮泰：非核家園是努力目標 目前無修核管法考量

立委關心核二、核三廠是否延役等能源議題，行政院長卓榮泰今天表示，非核家園是人類應該努力追求的目標，按照現行核管法規定，沒有提出延役的可能與機會，目前也沒有修核管法的考量。

卓榮泰表示，目前考量的是，當核電廠停役後，如何補全電力損失，這可以從新興電廠及多元綠能開發等，政府認為有辦法彌補核三廠1號機停役所產生的缺口。

卓榮泰今天赴立法院施政報告及備詢。國民黨立委徐巧芯質詢時關心電力問題，她稱全世界都知道台灣的電不夠，只有民進黨政府在裝睡，而且經濟部長郭智輝與卓榮泰的看法不同。

徐巧芯舉例，郭智輝說核二、核三都可檢修測試，安檢通過就可以用20年、30年，而前總統蔡英文承諾「2025非核家園」，試問現在是2030非核家園還是2025非核家園再加20年、30年。

卓榮泰說，非核家園是一個追求的目標，2025非核家園因為經過2018年公投，那個年限已經不在，但非核家園是人類應該努力追求的目標。

此外，依照現行核子反應器設施管制法規定，核子反應器設施運轉執照最長40年，期滿須繼續運轉者，須於時限內換發執照，未依規定換發不得繼續運轉；仍須繼續運轉者，應於執照有效期間屆滿前5年至15年，提出延役申請等相關規定。

徐巧芯詢問，核二、核三是否要延役，以及行政院是否提出核子反應器設施管制法的修法版本等問題。

卓榮泰表示，依照現行核管法規定，任何核電廠要延役要在5年前提出（申請），但現在已過了時間，行政機關已經沒有能力提出，因此依照現在的核管法，沒有提出延役的可能與機會，行政院也沒有提出修正核管法的構想。