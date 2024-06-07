快訊

竹縣前女議員被丈夫抓猴！裸下半身律師同床竟稱「小便滴到褲管才脫掉」

國中會考成績揭曉 專家分析基北明星學校落點「這科是關鍵」

蔡阿嘎開除蘿拉用上律師聲明 導演李又宗驚「非常嚴重」推測4原因

卓榮泰：非核家園是努力目標 目前無修核管法考量

中央社／ 台北7日電

立委關心核二、核三廠是否延役等能源議題，行政院卓榮泰今天表示，非核家園是人類應該努力追求的目標，按照現行核管法規定，沒有提出延役的可能與機會，目前也沒有修核管法的考量。

卓榮泰表示，目前考量的是，當核電廠停役後，如何補全電力損失，這可以從新興電廠及多元綠能開發等，政府認為有辦法彌補核三廠1號機停役所產生的缺口。

卓榮泰今天赴立法院施政報告及備詢。國民黨立委徐巧芯質詢時關心電力問題，她稱全世界都知道台灣的電不夠，只有民進黨政府在裝睡，而且經濟部長郭智輝與卓榮泰的看法不同。

徐巧芯舉例，郭智輝說核二、核三都可檢修測試，安檢通過就可以用20年、30年，而前總統蔡英文承諾「2025非核家園」，試問現在是2030非核家園還是2025非核家園再加20年、30年。

卓榮泰說，非核家園是一個追求的目標，2025非核家園因為經過2018年公投，那個年限已經不在，但非核家園是人類應該努力追求的目標。

此外，依照現行核子反應器設施管制法規定，核子反應器設施運轉執照最長40年，期滿須繼續運轉者，須於時限內換發執照，未依規定換發不得繼續運轉；仍須繼續運轉者，應於執照有效期間屆滿前5年至15年，提出延役申請等相關規定。

徐巧芯詢問，核二、核三是否要延役，以及行政院是否提出核子反應器設施管制法的修法版本等問題。

卓榮泰表示，依照現行核管法規定，任何核電廠要延役要在5年前提出（申請），但現在已過了時間，行政機關已經沒有能力提出，因此依照現在的核管法，沒有提出延役的可能與機會，行政院也沒有提出修正核管法的構想。

卓榮泰 行政院 非核家園

延伸閱讀

郭智輝態度鬆動 楊瓊瓔籲扛住壓力 勿被政治力綁架

高金籲禁伐補償26億納總預算 卓榮泰：應回歸原民會

高金拿希特勒類比賴清德 卓榮泰：納粹歷史不會在台發生

民眾黨立院黨團 批卓榮泰提覆議造謠、逃避監督

相關新聞

【重磅快評】卓榮泰一頓飯毀郭智輝人設 台電也難翻身

新官上任的經濟部長郭智輝近來數次談論核電廠延役，一時讓外界以為賴政府的能源政策可能轉向。但在昨晚閣揆卓榮泰及綠委餐敘後，...

卓榮泰：非核家園是人類應追求目標 年限已經不在

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台拋設廠台灣引發供電穩定的討論。行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，被國民黨立委徐巧芯詢及非...

郭智輝態度鬆動 楊瓊瓔籲扛住壓力 勿被政治力綁架

經濟部長郭智輝今天在立法院表示非核家園態度沒有改變，與先前對核電持開放態度的發言相差甚遠，引發關注。立法院經濟委員會國民...

郭智輝態度轉變 呂玉玲：民進黨內壓力 不正視供電穩定

經濟部長郭智輝近日發表挺核言論，不過今天在立法院又稱，非核家園態度沒有改變，態度轉變引發關注。國民黨立委呂玉玲直言，顯然...

郭智輝態度丕變 張啟楷：民進黨內拉鋸壓力 核三延役待觀察

經濟部長郭智輝近日對核能的言論與綠營出現差異，最終又回歸非核家園。民眾黨立委張啟楷今天表示，郭智輝可能有受到壓力，所以某...

再生能源能亂象多 綠委提三訴求去汙除弊

民進黨立委郭國文、賴惠員與蔡易餘，上午在立法院舉行「強化再生能源機制，三招去汙除弊」記者會，會中提三大寫訴求，一、設置光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。