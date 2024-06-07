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能源議題引關注 郭智輝：非核家園態度並無改變

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

經濟部長郭智輝7日指出，「非核家園的態度沒有改變」，行政院的態度就是持續非核家園。另外針對輝達在台設置研發中心，尊重輝達選擇，經濟部立場是歡迎所有外商來台灣投資。

行政院長卓榮泰今日率領內閣團隊前往立法院施政報告，郭智輝會前接受媒體採訪時被問及有關台電虧損是否因為被賦予「非核家園」政治性任務的關係，他說明，以他專業的角度來看，這個沒有關係，台電虧損主要因為烏俄戰爭，原料因為戰爭價格漲了6倍。至於電價調漲，我國已經有專業審議機制，尊重電價審議委員會。

至於外界紛紛質疑電力問題恐成為外資來台投資的阻礙，郭智輝表示，「目前我們所規劃的綠能完全是夠的」。

郭智輝也說，非核家園的能源政策是大家一致目標，此態度並沒有改變。

此外，外界關切輝達將在台設置第2座研發中心。郭智輝強調，尊重輝達的選擇，經濟部的立場是歡迎所有的外商來台灣投資，包括輝達也是，所有縣市都適合。

輝達 郭智輝 電價 非核家園

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