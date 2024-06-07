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美國商會怕突漲電價想派員參加我電價決策 經長這樣說

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長郭智輝表示，電價調整並非經濟部說多少錢就是多少錢，而是要看電價審議會審議結果。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝表示，電價調整並非經濟部說多少錢就是多少錢，而是要看電價審議會審議結果。圖／聯合報系資料照片

美國商會理事長Dan Silver昨日表示，美國商會成員不只希望電價調整能夠透明，可預測性，同時也期待能夠參與電價費率審議會的會議討論。經濟部長郭智輝今日回應，電價審議都是公開的， 一年固定兩次審核，不會有突然漲電價這回事。

台灣美國商會6日發布一年一度台灣白皮書，在能源議題方面，呼籲政府保持穩定電價，突然調漲電價不但會影響企業營運，也會阻礙企業成長，Dan Silver還說，美國商會希望在電價費率審議會開會時，參與討論。

台灣美國商會每年發布年度白皮書，對我國政府提出建言，但今年進一步明確表態要參與政府的電價決策，前所未見。

郭智輝在被問到美國商會擔心會被突然漲電價影響企業營運時表示，美國商會有誤解，沒有突然漲電價這回事，電價審議會一年開兩次會，都是公開的，所以不會有突然漲電價這回事。

郭智輝也指出，電價有審核機制存在，電價審議會中成員有社會賢達及專家學者，成本計算這些都有專家把關，電價調整並非經濟部說多少錢就是多少錢，而是要看審核機制的結果。

經濟部指出，我國現有電價審議機制，一年檢討2次， 在每年4月及10月檢討電價，電價審議會是由消保團體、工總、商總及電力、經濟、法律、財務會計等領域學者專家及政府機關一起參與，進行專業審議，也會將各項電價成本及績效指標充分揭露。

俄烏戰爭開打後，國際能源價格大漲，各國電價反映成本而調漲，經濟部列舉2020至2023年間主要工業國家電價漲幅，日本36％、南韓87％、德國34％、法國160％、英國126％，台灣工業電價漲幅3成，相對和緩，已有考量民生物價和產業競爭力。

經濟部 美國商會 電價

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