態度逆轉？經長郭智輝：「現在核電是我們沒有考慮的一部分」

經濟部長郭智輝日前數次談論核電廠延役關鍵在於修法才能解套，讓外界以為核電延役有望，不過，郭智輝昨（6）日晚間參與閣揆卓榮泰宴請執政黨立委餐敘後，態度改變，今天上午他接受媒體聯訪時表示，「現在核電是我們沒有考慮的一部分」。

昨天餐敘在台大醫院國際會議中心舉行，能源議題是主要話題，質疑郭智輝上任後關於核三延役的種種發言，在立委的要求下，卓榮泰表態非核家園的立場沒有改變。

郭智輝今天上午陪同卓榮泰出席立法院報告「施政方針繼續質詢」前，接受媒體聯訪時，即明確說明「非核家園的態度沒有改」，「現在這個核電是我們目前沒有考慮的一部分」，「沒有考慮放在我的這個基載的部分或者備載的部分」。

至於昨天餐敘時，是如何與立委討論能源政策？郭智輝說，「我沒有討論什麼能源政策啦，就是大家溝通嘛」，「我想我們都是共同的啦，就是政院的態度就是持續非核家園」。

郭智輝周三才在立法院經濟委員會侃侃而談核電廠延役的準備程序、雖然核電不是他預定的基載電力，但會是備援電力。在經過周四晚間餐敘的洗禮後，他似乎終於懂了執政的民進黨立委的意思。