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救台電 藍促政策重納核能

聯合報／ 記者王千豪林縉明／台北報導
賴政府上台之後，台灣美國商會昨公布2024年台灣白皮書，商會強調，台灣政府應盡可能保持電價的穩定和透明度。圖／聯合報系資料照片
賴政府上台之後，台灣美國商會昨公布2024年台灣白皮書，商會強調，台灣政府應盡可能保持電價的穩定和透明度。圖／聯合報系資料照片

四月電價調漲，台灣美國商會昨公布二○二四年台灣白皮書，提醒電價突然漲價對企業的營運和發展不利。國民黨立委呂玉玲昨呼籲經濟部長郭智輝，若想要讓台電轉虧為盈，勢必要提出新的能源政策，調整當前能源配比，重新將核能納入考量，台電以調漲電價因應虧損困境受害的絕對是民眾，也降低外商投資台灣的意願。

國民黨立委張嘉郡表示，穩定的供電與電價本來就是企業發展很重要的一環，負責任的政府應站在協助企業發展的角度，而不是製造不確定因素與問題給企業，讓企業自生自滅，政府應檢討並改善能源政策，建立可長可久的能源政策與永續環境，才能協助企業成長。

立法院經濟委員會國民黨籍召委楊瓊瓔也說，美國商會的說法和台灣產業界看法一致，電價調整牽一髮動全身，之前國民黨在立法院推動電價凍漲就是因為過去民進黨政府的電價政策步調雜亂，前期不斷凍漲，直到把電價平穩基金花到歸零、台電虧損嚴重時又突然大漲，決策邏輯讓人覺得是充滿政治計算而非專業審議。

不過，民進黨立委吳思瑤稱，全球都在漲電價，台灣電價漲幅相較世界各國和緩；民進黨立委林楚茵說，美國商會有這樣的看法可能是前陣子在野黨主張要把電價審議委員會功能替代，要用立法院多數決決定電價是否調漲。

呂玉玲 國民黨 張嘉郡 林楚茵 楊瓊瓔 美國 郭智輝 電價

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