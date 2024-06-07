補貼台電經長不挺 藍喊刪預算

行政院主計總處上月提出「一一三年度中央政府總預算追加預算案」，預計撥補台電一千億元；預算案送立法院審議，但經濟部長郭智輝前天在立院詢答稱，不支持公務預算補貼、台電應努力賺錢。國民黨立委主張刪除撥補預算，民進黨則認為郭所言是暗打在野黨所提的凍漲電價案。

行政院發言人陳世凱表示，這是郭對未來台電經營的期許，跟這次政府追加預算一千億元撥補台電無關；千億追加預算是針對台電在電價上配合政府穩定物價作為。電價有審議機制，要看國際燃料價格依法做決定，「現在不會去談電價問題」。

國民黨立委賴士葆說，執政黨不願意一次漲足電價，台電怎麼經營都會虧，既然說不用補貼台電，應刪除補貼台電的一千億元追加預算，看行政部門及民進黨團如何落實。立委王鴻薇主張，行政院應撤回補貼預算案，若未撤回，剛好由立法院來否決；她說，台電預算不可能完全不給，因台電尚有維修、人事等支出。

民進黨團立院黨團總召柯建銘表示，郭智輝所言是暗打國民黨所提的凍漲電價案；郭智輝來自企業界，企業講的是每股盈餘、如何獲利，企業觀念和政府觀念不一定一致，郭說台電要自負盈虧指的是台電不應把電價去補貼產業，尤其很多企業是很賺錢的，這並不合理。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，用公務預算繼續撥補台電虧損為了就是穩定台電營運，因應國際燃料上漲導致成本增加，在兼顧民生跟穩定物價下，撥補預算跟適當調漲電價，這是不得已的選擇，也是相對好的方法。