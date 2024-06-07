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彭啟明：新式核能若成功 台灣可用

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部長彭啟明上午在立法院備詢前表示，核電是否延役與重啟，各國有不同的方向，未來新核能技術會是能源選項，國外小型模組化核反應爐（SMR）商轉且安全無虞後，台灣可以考量使用。記者陳正興／攝影
環境部長彭啟明上午在立法院備詢前表示，核電是否延役與重啟，各國有不同的方向，未來新核能技術會是能源選項，國外小型模組化核反應爐（SMR）商轉且安全無虞後，台灣可以考量使用。記者陳正興／攝影

經濟部長郭智輝日前在立法院指出，只要核電機組延役修法通過，核二、核三可延役二十至三十年。環境部彭啟明昨天表示，國際仍以綠能成長為目標，但未來核能新技術為能源選項之一；他認為需觀察國外的小型模組化核反應爐（ＳＭＲ）商轉情形，若可成功且無安全疑慮，台灣可考量採用。

彭啓明昨在立法院社會福利及衛生環境委員會表示，許多國家仍在使用核能，但並非鼓勵大力推動核能，因為日本和韓國重啟核電時，皆遇到民間很大的抗議與壓力；ＳＭＲ最快能商轉的案例為二○二九年，可觀察是否成功安全。至於核融合至少十年後才能成真。

彭啓明還說，不補貼化石燃料是全球共識，且電費低廉的時代已經過去；不是因為用綠電很貴，而是因為二○五○淨零碳排下必須有碳定價，能源價格勢必往上走，未來還有新型態能源出現，不代表電費一定會漲，但節能才是最重要的關鍵。

國民黨立委陳菁徽質詢指出，近卅年台灣碳排量翻倍，二○五○淨零碳排是否有可能？彭啓明坦言，在ＣＯＰ廿八聯合國氣候峰會中，各國雖都提出淨零目標，但從氣候科學來看，存在不小差距，甚至可說很難達到；不只台灣，全球都不樂觀，所以台灣一定要彎道超車。

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