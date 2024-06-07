新聞眼／能源戰略 賴政府別再打迷糊仗

賴政府找來企業家郭智輝擔任經濟部長，盼借重業界想法來強化國內經濟發展。郭智輝快人快語、展現企業家前瞻務實風格，除表明不排斥蓋小型核電廠ＳＭＲ，對朝野吵翻天的核能延役爭議也大方表示，只要修法通過並完成安全檢查，核二、核三可延役廿、卅年。賴政府推動人工智慧島，郭直言影響台灣電力供需最大的變數就是「ＡＩ」，郭部長面對能源問題直球對決，但行政院的立場依然迴避現實，只談「非核」。

台灣美國商會昨日公布二○二四白皮書，建言中特別點出電價議題，希望新政府可以提供穩定及可預期的電價，因為有超過七成成員表達對綠色能源供應的擔憂，強調穩定的電價是所有國際投資所關注的。由此可見，跨國企業投資人相當在意政策的「可預測性」，突然的電價調漲不但影響企業營運，也阻礙企業成長，當然也會影響企業投資台灣的意願。

經濟部長郭智輝。記者王昭月／攝影

經濟部長來自業界，最知道企業最需要穩定的投資環境。郭智輝對於能源議題已明確表態，但行政院對能源議題卻只聞樓梯響。有關核能延役，立法院現在還不見任何執政黨立委代為提出延役修法，行政院版本更是八字仍在找一撇，反倒是在野黨立委早已提出修法版本。

假如經濟部長所言非虛，願意將核能納入能源選項，將既有的核能電廠延役，政府就不能一直處於被動狀態，甚至充當「受害者」坐等在野黨通過核電延役修法版本，好像核電延役是在野黨強逼之下不得不為之舉，以獲得執政黨支持者的諒解。

執政就應負起責任，究竟賴政府是要獨尊再生能源，還是再生能源和核能並濟？國內產業或跨國企業投資人無不希望能源和電價政策具備可預測性及可信賴性，況且穩定且安全的能源攸關經濟及國家整體發展，更是國家安全戰略層次問題，政府必須給出明確答案，不能再打迷糊仗。