美商會發布2024年白皮書 擔心綠色能源供應

台灣美國商會昨（6）日發表「2024年台灣白皮書」，七成商會成員對綠電供應表達擔憂與關切，呼籲政府保持穩定的電價及建立透明碳費制度，突然調漲電價不僅影響企業營運，也將阻礙企業成長。

台灣美國商會昨日公布2024年台灣白皮書，敦促台灣政府增進與產業合作並精進投資環境，國發會主委劉鏡清昨日也出席發表會，並代表政府接受白皮書。

台灣美國商會白皮書相關建議

台灣美國商會理事長Dan Silver表示，新政府有機會開創新局，其中又以保持穩定的電價及透明的碳費機制，促進潔淨能源的多元發展，以及解決人才短缺的相關政策，對於提高企業營運穩定至關重要。

Dan Silver指出，美國商會成員關注穩定的能源供應，超過七成成員表達對綠色能源供應的擔憂和關切。在電價方面，他表示，美國商會成員期待電價調整的透明度和可預測性。

白皮書提到，突然（abrupt）的電價調漲不但影響企業營運，也阻礙企業成長，穩定的電價是所有國際投資者關注的議題，不管是透過政府電價審議委員會，或企業諮詢平台，在台的國際企業也應有代表能發聲。

Dan Silver指出，雖美國商會會被不定期諮詢，但商會成員期待能在電價費率審議會開會時參與討論，並希望能進一步與行政部門對話。

白皮書指出，為增強能源韌性，台灣應加速部署再生能源，尤其是因應高需求產業如半導體等。執行透明的電價審查制度，可提高電價可預測性與穩定性，讓企業在規劃與投資時更有信心。

若能針對電價變動定期對外溝通，並採行能夠反映各產業不同條件的機制，有助維持具有成本競爭力的環境，以利外資布局。

美國商會表示，為促進再生能源發展，調整法規框架是不可或缺的一環。若要進一步鼓勵投資，可降低導致目前成本大幅增加的國產化要求，及取消關鍵零組件的進口關稅，確保綠色能源具價格競爭力。

美國商會也呼籲，在全球局勢快速演變的情勢下，台灣應利用科技量能推動經濟成長，擴大國際影響力。

台灣美國商會已連續28年發布白皮書，在2023年白皮書提出的95項議題中，有五項得到解決，並有25項有具體進展。