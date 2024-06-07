2050淨零排放如何達標？ 環境部長：新核能是選項

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環境部長彭啟明昨（6）日表示，未來新的核能技術將會是一種能源的選項，且國外小型模組化核反應爐（SMR）商轉且安全無虞後，台灣可以考量使用。

彭啟明昨日赴立法院衛環委員會專題報告並備詢，外界關注2050淨零排放如何達成。彭啟明昨日表示，從氣候科學來看，2050淨零碳排是達不到的，但我們仍要非常努力，因為這仍是一個目標，要努力縮短差距。

至於許多國家啟用核能，彭啟明強調，COP28氣候峰會是希望綠能成長至三倍，而不是核能成長至三倍，不過他也提到，新的核能確實是一個選項。

彭啟明解釋，包含SMR與核融合兩個技術，目前來看，SMR技術最快商轉案例要到2029年，且必須觀察在商轉成功後有無安全疑慮，或許可以來觀察是否適合台灣；核融合則是至少要十年後才可能成真，「但這些都沒辦法解決當前問題」。

另，台電近兩年從行政院獲得4,000億的補貼，經濟部長郭智輝近期表態，不支持繼續補貼台電。

彭啟明對此表示，不補貼化石燃料是全球共識，核電不會是最便宜的能源，若現在的發電把碳費成本納入，其實一點也不便宜，未來也必須讓民眾知道，電費低廉的時代已經過去，未來的排碳量都必須要碳定價。

COP28 台電 彭啟明 核能 碳費 郭智輝

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