卓榮泰宴請綠委 郭智輝提核三延役遭質疑場面尷尬

中央社／ 台北6日電
行政院長卓榮泰晚上宴請經濟和財政委員會的執政黨立委，經濟部長郭智輝（圖）出席。聯合報記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰晚上宴請經濟和財政委員會的執政黨立委，經濟部長郭智輝（圖）出席。聯合報記者曾吉松／攝影

經濟部長郭智輝對於核三延役、核管法等說法引發風波，在行政院長卓榮泰今天晚間宴請立委餐敘上，民進黨立委當面問卓榮泰，「民進黨的非核家園立場有沒有改變？」更有立委問郭智輝，是否支持非核家園，場面相當尷尬。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤轉述，卓榮泰、行政院副院長鄭麗君會中重述政府能源政策3大重點，包含一、2030年前穩定供電無虞，民眾毋須擔心；二、持續多元發展綠能，台灣已經是亞洲綠能領先國，未來也會持續前進；三、依法落實非核家園行動不變。

卓榮泰從3日起依立法院委員會分批宴請執政黨立委，強化行政立法溝通，今晚輪到立院經濟及財政2個委員會，郭智輝成為眾矢之的，遭執政黨立委輪番質疑。

餐敘在台大醫院國際會議中心舉行，卓榮泰在民進黨團總召柯建銘、吳思瑤等人陪同下入座。卓榮泰致詞時，說明行政院上午經由院會討論後決定提出覆議案，表明政院對於立法院三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文的態度。

卓榮泰說完後，立委輪流發言，能源議題成為今晚的主要話題，之後也提及財劃法、花東三法；黨內對後面2個議題有高度共識，唯獨對郭智輝上任後關於核三延役等公開發言，多所質疑，要求把話講清楚。

面對立委連番質問，郭智輝重述昨天向媒體發言內容，但不等郭智輝講完話，台下的立委即不耐地搖頭、比手勢，直說「這樣講不行啦」、「不要講什麼前提、原則」、「你這樣會被外界斷章取義啦」。

等到郭智輝說完後，立委提醒郭智輝，對外發言要精準，不要長篇大論，回應媒體講重點就好，講多了媒體也不會用，平白無故添亂。

更有立委當面問卓榮泰，「非核家園立場有沒有改變？」還轉頭問郭智輝，如果支持非核家園，就不應該說修法過了、就依法行政。卓榮泰隨即表明，非核家園立場沒有改變。

不過，立委仍向郭智輝表示，在野黨現在在國會是多數，你說修法過了就依法行政，不就等於告訴在野黨可以修法，雖然大家都知道，修法後離延役或重啟還有一段距離，但話就是不能這樣講，講不精準、容易被媒體擷取當標題，失去話的原意。

現場立委們的苦口婆心，讓原本嚴肅的氣氛，稍有緩和，郭智輝也說，如果不是他的想法，他也講不出來；有立委則說，要懂得實問虛答，不要落入媒體陷阱。

不單是郭智輝，立委也提醒在場的多位新科部會首長，發言要謹慎，首長的幕僚也要預先準備，才能因應各式各樣的提問。

卓榮泰 郭智輝 非核家園

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