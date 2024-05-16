與電電公會交流…郭智輝曝新政府規劃「這地區」 助台商設立科學園區
電電公會日前邀請準經濟部長郭智輝與業界交流，理事長李詩欽盼新內閣給予台商海外布局更多支持，對此郭智輝說明，新政府已計畫在台商布局重點區域，例如日本與美墨設立科學園區，並以大廠帶小廠模式共赴海外設據點。
電電公會今天發布新聞稿說明郭智輝與資通訊產業交流概況，電電公會理事長李詩欽表示，公會委由資策會調查台灣ICT產業供應鏈全球布局的報告，2022年台灣ICT產業全球產值達到7700億美元，其中在台灣製造約占27.4%，中國大陸製造約占60%，其他部分約占12%。
另據未來5年台灣ICT產業的發展預測，2027年台灣ICT產業將突破1兆美元，其中在台灣製造部分約占25%，中國大陸製造約占40%，其他地區則占35%，又以日本、印度、墨西哥為成長最快速的3個國家。
李詩欽表示，期待新內閣能夠對於台灣企業的全球布局提供更多支持。
郭智輝表示，新政府已計畫在台商全球布局重點區域，例如日本及美墨設立科學園區，以大廠帶小廠的方式，帶動供應鏈廠商一同前往海外設立據點，並由政府提供服務，直接處理涉外事務，降低中小企業前往海外布局的障礙，加速台灣企業的全球布局。
針對電電公會的4大發展核心，包括永續、能源、科技、國際及兩岸，除在國際面向支持台商全球布局外，郭智輝也表示，將進一步檢視台灣電力整體供應情況，確保台灣產業及民眾用電無虞。
郭智輝表示，上任後將秉持AI內閣強調的行動（Action）及創新（Innovation）原則，積極落實跨部會協調，快速回應業界需求，持續提升台灣電子電機資通訊產業的實力和競爭力。
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