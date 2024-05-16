快訊

他問「過45歲沒劣化女星」想到誰？網推3女神：沒變形很扯

與電電公會交流…郭智輝曝新政府規劃「這地區」 助台商設立科學園區

中央社／ 台北16日電
新內閣即將在5月20日上任，台灣區電機電子工業同業公會邀請準經濟部長郭智輝（站立者）與資通產業人士進行交流；郭智輝表示，新政府已計劃在台商布局重點區域，以大廠帶小廠方式，帶動供應鏈廠商一同前往海外設立據點。圖／電電公會提供（中央社）
新內閣即將在5月20日上任，台灣區電機電子工業同業公會邀請準經濟部長郭智輝（站立者）與資通產業人士進行交流；郭智輝表示，新政府已計劃在台商布局重點區域，以大廠帶小廠方式，帶動供應鏈廠商一同前往海外設立據點。圖／電電公會提供（中央社）

電電公會日前邀請準經濟部長郭智輝與業界交流，理事長李詩欽盼新內閣給予台商海外布局更多支持，對此郭智輝說明，新政府已計畫在台商布局重點區域，例如日本與美墨設立科學園區，並以大廠帶小廠模式共赴海外設據點。

電電公會今天發布新聞稿說明郭智輝與資通訊產業交流概況，電電公會理事長李詩欽表示，公會委由資策會調查台灣ICT產業供應鏈全球布局的報告，2022年台灣ICT產業全球產值達到7700億美元，其中在台灣製造約占27.4%，中國大陸製造約占60%，其他部分約占12%。

另據未來5年台灣ICT產業的發展預測，2027年台灣ICT產業將突破1兆美元，其中在台灣製造部分約占25%，中國大陸製造約占40%，其他地區則占35%，又以日本、印度、墨西哥為成長最快速的3個國家。

李詩欽表示，期待新內閣能夠對於台灣企業的全球布局提供更多支持。

郭智輝表示，新政府已計畫在台商全球布局重點區域，例如日本及美墨設立科學園區，以大廠帶小廠的方式，帶動供應鏈廠商一同前往海外設立據點，並由政府提供服務，直接處理涉外事務，降低中小企業前往海外布局的障礙，加速台灣企業的全球布局。

針對電電公會的4大發展核心，包括永續、能源、科技、國際及兩岸，除在國際面向支持台商全球布局外，郭智輝也表示，將進一步檢視台灣電力整體供應情況，確保台灣產業及民眾用電無虞。

郭智輝表示，上任後將秉持AI內閣強調的行動（Action）及創新（Innovation）原則，積極落實跨部會協調，快速回應業界需求，持續提升台灣電子電機資通訊產業的實力和競爭力。

台商 布局 郭智輝

延伸閱讀

出席電電公會代表大會 鄭文燦承諾：以不缺電為前提 繼續能源轉型

準經長鬆口核能多數人決定 賴士葆：盼擺脫政黨綁架

經濟部：未來非核家園、推動綠能政策不變 核電延役則「依法行政」

2025非核家園目標轉彎？龔明鑫：能源政策調整可討論

相關新聞

出席電電公會代表大會 鄭文燦承諾：以不缺電為前提 繼續能源轉型

企業界疾呼留下核三廠繼續發電，國民黨立院黨團也著手修法推動核三延役。行政院副院長鄭文燦16日出席電電公會會員代表大會，向...

傳為解決核能爭議鋪路？童子賢再談核電：無關藍綠、方向正確就發言

和碩董事長童子賢今日指出，自己最早重申核能的時間點，是在一年半前，當時誰參選、誰當選尚不明朗，能源議題是全國重要走向，健...

為新政府重啟核電鋪路？和碩童子賢：是超越藍綠議題

和碩（4938）董事長童子賢近期提到核能話題，被部分人士猜測是否是為即將上任的新政府重啟核電鋪路，對此，童子賢16日澄清...

彭啟明：核電廠延役 要全民同意才可能

民進黨直播節目「老闆叫我開直播」昨天來到第十集，由發言人戴瑋姍主持，來賓為準環境部長彭啟明。談到台灣的能源政策，彭啟明表...

準經長鬆口核能多數人決定 賴士葆：盼擺脫政黨綁架

準經濟部長郭智輝15日拜會立院經濟委員會立委時，表示「核能是乾淨的能源」，被解讀能源政策可能有所調整。國民黨立委賴士葆今...

民進黨「非核家園」立場變？ 綠委：郭智輝是轉向關鍵

準經濟部長郭智輝昨天低調拜會國民黨立委楊瓊瓔、呂玉玲、張嘉郡等立法院經濟委員會成員，據轉述，郭智輝在藍委詢問下說出「核能是乾爭能源」、「核電由多數人同意做決定」，是否代表民進黨的「非核家園」神主牌即將轉向修正？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。