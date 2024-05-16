出席電電公會代表大會 鄭文燦承諾：以不缺電為前提 繼續能源轉型

企業界疾呼留下核三廠繼續發電，國民黨立院黨團也著手修法推動核三延役。行政院副院長鄭文燦16日出席電電公會會員代表大會，向企業承諾在不缺電的前提下，穩健推動能源轉型，創新能源也可以討論。經濟部長王美花表示，核能不是RE100中的綠電，但可定義為乾淨能源，台灣重要大型企業加入的是RE100，因此對綠電需求很大。

下周一就是520新卸任總統交接，行政院團隊在16日行政院會後總辭，不過，鄭文燦及王美花下午還是出席了電電公會第26屆第3次會員代表大會並致詞。

鄭文燦致詞時表示，會在不缺電的前提下，穩健地推動能源轉型，由現在走向未來，能源轉型當然是能源的多元組合，至於創新能源，在安全的條件下 當然也可以討論，最重要是這個轉型要是 可負擔，而且是充分的，讓產業可以往前走。

鄭文燦指出，台電發電成本因俄烏戰爭而大增加，虧損5千多億，除了政府補貼外，也分三次調漲電價，以降低對產業及民生的衝擊，尤其是工業用電成本與日韓及歐盟相比，台灣相對穩定，但台電也必須在電網韌性上更新，包括輸電設備及發電設備，讓供電可以穩定，把電力當作是基礎建設侑高科技產業，呼籲電電公會支持國家的電力開發及能源轉型工作。

針對立委轉述候任部長郭智輝認為核能是乾淨能源一事，王美花受訪時解釋，國際標準有兩種，若依照RE100，核電不是綠電，對台灣而言，重要大型企業都加入RE100，因此需要很多綠電的支持以符合RE100的要求。

經濟部補充說明，郭智輝在回應立委詢問核能是否為綠能時是說，依照國際標準說明，核電不是綠能，而是乾淨能源（clean energy）。至於國內許多大廠，包括台積電、鴻海等大型企業所加入的RE100綠電，確實不包括核能，郭是就事實與國際標準向國會立委解釋。

王美花表示，按照現行法律規定，核電現在還在運轉，如果國會有不同意見，就需要修法，修法為國會職權，經濟部都尊重。

至於政府能源政策是否有改變，以及核電廠是否可能延役，王美花說，到目前為止，能源政策沒有改變，需要積極發展可讓企業符合RE100的綠電，這對台灣競爭力才有幫助。

經濟部指出，考量國內供應鏈對於綠電的需求，將於2030年時達到首波高峰，不管是需要初步達到RE30（綠電3成）目標，或是高階製程需完全使用綠電，都有急迫需求，因此經濟部也將綠電視為產業出口的必要生產要素之一。