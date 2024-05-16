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傳為解決核能爭議鋪路？童子賢再談核電：無關藍綠、方向正確就發言

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
和碩董事長童子賢重申贊同核電，也強調自己向來保持獨立思考，只要想通邏輯、方向正確就會發言。圖／記者鍾張涵攝影
和碩董事長童子賢重申贊同核電，也強調自己向來保持獨立思考，只要想通邏輯、方向正確就會發言。圖／記者鍾張涵攝影

和碩董事長童子賢今日指出，自己最早重申核能的時間點，是在一年半前，當時誰參選、誰當選尚不明朗，能源議題是全國重要走向，健全的能源政策才能帶領國家與社會健全發展，因此他近期多次提出核能主張，無關藍綠、無關政黨。

童子賢今天以台北市電腦公會榮譽理事長身分，出席AI PC產業前景座談會。座談會前，針對接受本報專訪一事，重申他贊同核電，他也強調自己向來保持獨立思考，只要想通邏輯、方向正確，「那我就發言，沒有所謂替誰鋪路。」

準總統賴清德即將在520就任，童子賢近日陸續發表重啟核能相關議題，甚至拋出核二重啟、核三延役，引進類似芬蘭ＯＬ３新型核電廠等多種主張，由於童子賢也是民進黨智庫副董事長，外界推測他是在為賴清德在上任前解決核能爭議鋪路。

童子賢今日出席公開活動，他指出AI及電動車發展皆需要電力，國家競爭力增強之際，也需兼顧環保，若沒有穩定電力，電動車、AI及晶片製造良率都會大打折扣，以海外而言，甚至連OpenAI高層都決定斥鉅資購入核電廠，顯示核電是重要的不排碳發電，並持續受國際重視。

童子賢重申，自己也提出許多稅改、健保建言，這些本就是社會關切的議題，台灣如今一年的能源支出較國防預算支出高四至五倍，一年的能源支出較勞健保支出高兩倍，必須有健全的能源政策，才能帶領國家跟社會發展更趨健全。

他說，電力即國力，台灣在電動車、AI、晶片3大領域的用電增加，不必忌諱提核能。台灣在電力領域應供電穩定、不排碳、價格低廉，才能具備競爭力和國力。

他說，未來AI使用者將涵蓋民眾個人、企業、社會、國家和法令，從雲端到邊緣運算應用端，整個生態系環環相扣，未來也要在更尖端之餘，也更安全且能兼顧隱私。

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