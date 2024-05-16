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林伯豐籲新政府：核能占比應3成

聯合報／ 記者謝柏宏／台北報導
三三會理事長林伯豐（中） 記者曾原信／攝影
三三會理事長林伯豐（中） 記者曾原信／攝影

準總統賴清德五二○就職，三三會理事長林伯豐昨表示，工商界對賴清德有五大期許，其中能源政策列為首要建言。他說，過去民進黨對能源的想法及主張，現在看來已過時，呼籲核能占比應達到百分之卅以上。

三三會昨每月例會，林伯豐會前被問到對新總統期待，他提出工商業在能源、經濟、人才培育、國內政治、兩岸關係五大期待。

針對能源政策，林伯豐指出，過去民進黨對能源的想法、主張「現在看來已經是過時」，以現階段對台灣供電的穩定、合理電價，還有核電廠或者小型核電廠在全世界普遍發展，我國應該要重新檢討能源政策，讓其占比達百分之卅以上。

經濟方面，他認為應該優化台灣的投資環境，讓台商、外商在台灣繼續增加投資，讓人民的生活、勞工的收入提高。

林伯豐指出，行政、立法院要和諧，政黨和諧人民才會幸福，目前的狀況要接受，執政黨是民進黨，立法院多數是國民黨，「要認清現實」。兩岸關係要以台灣利益優先，對待大陸，台灣要怎麼做好，總統府、立法院需尋求共識，這是重中之重，針對美、中兩強，台灣立場是「台海要和平穩健」。

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