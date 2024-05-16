為賴清德重啟核電鋪路？ 童子賢：讓核能成基載電力

準總統賴清德即將在五二○就任，和碩董事長童子賢近日陸續發表重啟核能相關議題，甚至拋出核二重啟、核三延役，引進類似芬蘭ＯＬ３新型核電廠等多種主張，由於童子賢也是民進黨智庫副董事長，外界推測他是在為賴清德在上任前解決核能爭議鋪路，他表示：「這不是鋪路，未事先套招，是一種大家長期溝通含笑諒解的『氛圍』」。

童子賢接受本報專訪，他表明自己「不擁核」，因為所謂的「擁核」是類似法國、瑞士核電占比過半的擁護者，自己僅是主張不排碳的核能可以成為「能源黃金組合」重要基載電力。

「新內閣很接地氣」

童子賢表示，他並不知道準總統賴清德會不會在五二○就職時提到核電議題，但在智庫開會，曾被智庫董事長賴清德點名發言，說明核電主張的背景，在場有產業背景的董事多是「含笑點頭」。他認為，無論是即將上任的賴清德或新內閣，「對產業界的渴望和需求，都很了解、很接地氣」。

童子賢重申，台灣使用核電有三個重要考慮，一是需要借助核能達成淨零碳排目標；二是核電使用土地很少，不像太陽能大量占用農地林地；三是台灣可以強化「能源韌性」，以因應人為（戰爭）風險。最後，他說科技進步下，核能是一種可控風險、汙染的應用技術，不必妖魔化核能。

童子賢解釋，二○五○年淨零轉型是全球目標，但相較歐盟國家可以互聯電網、互相買賣電力，台灣受制於海島型國家結構，電力須自給自足。而核能是良好基載電力，穩定、高效、價格合理，是產業亟需要的穩定供電。

「台灣低碳發電量倒退」

童子賢以聯合國跨政府氣候變遷委員會（ＩＰＣＣ）的統計為例，說明每種發電都有排碳，差異只是有些排碳驚人（煤炭、天然氣），有些排碳只有微量（水力、核能）。他說，核電每度碳排十二克相對很低。近年，台灣因為執行廢核使核電廠不斷縮減，導致蔡政府發展綠電多年，整體低碳發電量卻在倒退，因為太陽能與風力增加太慢，低排碳的核電卻快速退場。

他舉例，在馬英九總統卸任前夕的二○一五年，台灣低碳發電尚有五十兆瓦小時，但到了蔡英文總統卸任前夕的二○二三年，八年來低碳發電倒退成四十七點六兆瓦小時。

他憂心地說，台灣低碳發電比率嚴重落後，例如法國、瑞典有九成零碳排，義大利、日本、南韓皆有三成以上，台灣僅約百分之十六，在一百九十個受ＩＰＣＣ評比的國家間排名第一百三十五名，台灣在「不排碳發電」項目上算是全世界的放牛班。

「核能技術現在可控」

反核人士憂心核電妨礙健康，但童子賢大膽比喻「煤炭發電的空汙影響健康其實比核電影響健康更大，這是用肺發電的結果」。他認為，核能的技術在科學進步的現在是可控的，「核能技術持續進步之中，核廢料與化工材料、醫療廢棄物一樣，在現在的科技進步下都是可以解決的。」

童子賢多次公開說，在ＡＩ人工智慧與ＥＶ電動車、精密晶片帶動高效益的現代經濟結構，可以說「電力即國力」，因為這三個世界新經濟的主軸，都需要大量的電力。

他指出，「台電關掉核一、核二後，台電的財務就面對一場災難」，台電在二○二一年至二○二二年虧損五千四百六十億元，但反核人士常常談核四建廠要二千八百億元，而迴避不談捨棄核電後扭曲發電能源結構，台電一年就有鉅額虧損數千億。

他說，反核人士避談綠能建設步步艱困（因為台灣地狹人稠），而台灣試圖以天然氣發電取代核能發電，成本高昂不說，能源韌性也不佳。他強調，台灣電力要追求高穩定、少空汙、低碳排、低價格，就勢必要加入核能的選項。他憂心忡忡地說，廢核會導致台灣缺乏危機時候的能源韌性。