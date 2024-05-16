三三會：核能占比應逾30% 對賴清德提五大期許

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
三三會理事長林伯豐。圖／聯合報系資料照片
三三會理事長林伯豐。圖／聯合報系資料照片

520新總統賴清德即將就任，三三會理事長林伯豐昨（15）日表示，工商界對賴清德有五大期許，能源政策被列為首要建言。林伯豐表示，過去民進黨對能源的想法及主張，現在看來已經是過時，呼籲核能占比應達到30％以上。

三三會昨日舉行每月例會，林伯豐在會前受訪時，被問到對於新總統期待，他強調工商業在能源、經濟、人才培育、國內政治體系、兩岸關係等共有五大期待。

首先，針對能源政策，林伯豐指出，過去民進黨對能源的想法、主張「現在看來已經是過時」，我國應重新檢討我們的能源政策，讓其占比30％以上。

第二，經濟要優化，林伯豐認為，應該要優化台灣的投資環境，讓台商、外商在台灣繼續增加投資，讓人民的生活、勞工收入提高。

第三，人才培育，台灣過去積極有在做，但現在出現斷層，對國外人才的引進也不夠積極。

第四，行政院、立法院要和諧、認清事實，行政院、立法院都要和諧，政黨要和諧，人民才會幸福。

第五，兩岸要和諧，林伯豐說，要以台灣利益為優先，至於兩岸之外，美中兩強的問題，台灣的立場是「台海要和平穩健」，有問題的是美軍在沖繩的問題，而不是在台灣。

林伯豐 賴清德

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