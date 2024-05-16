準經濟部長郭智輝：核能是乾淨能源 允諾上任後儘速盤點能源政策

總統當選人賴清德520就職，能源政策是否鬆動，新經長對核電的態度備受關注，準經濟部長郭智輝昨（15）日拜會立法院經濟委員會委員，與會立委轉述，郭智輝認為「核能是乾淨的能源」，並且允諾上任後會儘速盤點能源政策，也會跟賴總統報告，整體討論後再做調整。

郭智輝繼昨日現身立法院，拜會經委會召委楊瓊瓔，以及陳超明、呂玉玲、張嘉郡、謝衣鳯、鄭正鈐等多位經濟委員會的立委。

國民黨立委呂玉玲當面詢問郭智輝「核電屬於綠電嗎？」郭智輝回答，「核能是乾淨的能源」，呂接著表示，乾淨的能源就是綠電，但郭仍未鬆口核電就是綠電，僅強調「核能是乾淨的能源」。呂玉玲也建議，綠電占比未達標，能源政策要適時調整，郭智輝回答，他會跟賴總統報告，做整體討論再做調整。

經濟部對未來能源政策之立場

外界關切賴政府能源政策是否會調整？對此，郭智輝尚未明確表態，但據了解，郭上任後「依法行政」仍會是能源政策的主軸，包括非核家園、發展綠電都會持續，至於核電廠延役則要看之後國會的態度及修法。

楊瓊瓔當面詢問郭智輝，賴政府是否仍堅持非核家園？以及《環境基本法》23條仍明定政府要達成非核家園目標，若使用核電的話，是否規劃改變？郭智輝僅表示這涉及跨部會討論，不是經濟部單方面能決定，但有接到總統指示，服務國民、國民意見是施政最重要支持，會以符合民主做法，尊重多數人同意。

經濟部官員昨日表示，逐步達成非核家園已經入法，至於核電廠延役問題，因法規對於核電廠使用年限都有明確規定，經濟部都必須依法行政。不過官員也說，國會若有不同意見及修法，經濟部也會尊重立法院職權，並尊重民意；另外發展綠能的方向也不會改變。

立委轉述，郭智輝拜會時還表示，準閣揆卓榮泰提到要做「行動內閣」，會在「法」的框架內找尋新的辦法，解決問題。