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核電廠延役 專家：技術可行
國民黨團提出將推動修法讓核電廠延役，能源學者認為，現有的三座核電廠都具備延役的條件，技術上絕對可行，因此對修法樂觀其成，但還可以更加完備。
不過，環團則對此持保留態度。綠色和平氣候與能源專案主任方君維表示，不贊同核電重啟，因為國際趨勢皆朝淨零轉型的方向邁進，重啟核電等於是讓台灣往後退。她認為核能與再生能源開發，雖能同時進行，卻有競合關係，勢必會影響到綠電發展進度，例如以往要發展地熱時，也在開發核電，導致地熱發展遭排擠；她強調核電緩不濟急，政府應專注在再生能源開發，以解決缺電問題。
清大核子工程與科學研究所特聘教授葉宗洸表示，現行規定，核電廠必須在機組執照到期前五年提出延役申請，修法即便通過，也只適用目前執照尚未到期的核三廠一號、二號機兩部機組，而已經除役的核一、核二廠則不適用。
葉宗洸指出，如果希望有更多的機組延役，那執照已經到期的核一、核二廠四部機組也要列入考慮，建議可以增訂一項條文，讓到期機組經過必要的安檢措施後可以繼續使用。
清華大學特聘教授、中華民國核能學會理事長李敏也認為，全世界共有一三七座反應爐運轉超過四十年，其中最久的已經有五十五年，台灣核電廠延役在技術上「絕對可行」。
李敏說，現在卡著核電廠無法延役的五年條款並不是法令，而是實施細則，法規管制單位可以用行政裁量來改變，但藍委為了表達對這個議題的態度來對政府施壓，那提出來修法也未嘗不可，至於修法通過與否則是政治問題。
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