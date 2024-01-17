快訊

【即時短評】圖資濃縮簡略…國防部公布共軍情報 其實只為政治服務？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鴻海集團京鼎 美商應材供應商

聯合報／ 記者鍾張涵尹慧中／台北報導

鴻海集團轉投資半導體設備廠京鼎精密，最大客戶為全球最大半導體設備製造商應用材料，占營收比重達八至九成，並連續多年獲得應用材料頒發最佳供應商大獎。針對遭駭事件，京鼎表示，目前對所有網域（頁）及相關檔案做全面徹底的掃描檢測，高標準確保資訊安全後，即能以日常備份資料復原運作。公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，以確保資訊安全。

京鼎指出，公司有偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。京鼎在昨天下午已修復「.tw」網域的官方網頁，部分非主要網頁則仍有殘留的勒索訊息。

京鼎除了是鴻海集團旗下事業，二○二二年並獲美商應用材料投資，當時京鼎私募發行約八一一七張二五八股普通股，由應材子公司台灣應材認購，總金額十七億元。

京鼎主要生產據點在台灣竹南、江蘇昆山、上海松江等地，另在美國加州、德州及大陸南京設立辦事處及銷售據點，主要從事半導體前段製程設備關鍵模組及零部件製造服務、半導體／工業自動化高端設備之研發、製造及銷售，並提供整合性解決方案及醫療設備製造及設計服務。

應材去年就曾因一家主要供應商發生資安事故，影響應材下一季出貨，讓應材高層及半導體產業界，特別警惕半導體供應鏈風險與資安威脅。

半導體 材料 資安

延伸閱讀

半導體大廠京鼎遭駭客入侵勒索 調查局立案追查！鴻海明將筆錄

半導體大廠京鼎驚傳駭客入侵 科管局：個別公司資安事件

徐耀昌喊話別為國民黨流淚 趙少康：兩周前才見面 熱心輔選

鴻海斥資1000萬美元增資墨西哥子公司 擴充產能

相關新聞

國內首例 駭客挾持京鼎網站 公開威脅

鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎驚傳駭客入侵，不只如此，駭客集團更直接在網站上威脅京鼎客戶與員工，如果京鼎置之不理，客戶資...

亞太遭駭客攻擊次數 台占55％

台灣是全球科技供應鏈的重要基地，這讓台灣成為駭客攻擊重點區域。網路資安公司Fortinet就曾統計，二○二三年上半年亞太...

遭駭報案半年僅20件 企業認沒用

鴻海集團子公司京鼎傳出遭駭客入侵，威脅公布或摧毀資料勒索。近年不少企業遭駭侵，鎖住電腦檔案、竊取資料或癱瘓網站，勒索虛擬...

金管會：1449上市櫃企業 已設資安專責主管

半導體大廠京鼎被駭，外界關注上市櫃公司的資安防護。金管會證期局副局長高晶萍昨天表示，已對全體上市櫃公司採取多道資安防護措...

鴻海集團京鼎 美商應材供應商

鴻海集團轉投資半導體設備廠京鼎精密，最大客戶為全球最大半導體設備製造商應用材料，占營收比重達八至九成，並連續多年獲得應用...

京鼎遭駭客入侵 金管會：證交所將提醒檢視資安

鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎遭駭客網路攻擊，根據京鼎初步評估，對公司運作無重大影響。金管會今天表示，證交所後續將與京鼎聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。