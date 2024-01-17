鴻海集團京鼎 美商應材供應商

鴻海集團轉投資半導體設備廠京鼎精密，最大客戶為全球最大半導體設備製造商應用材料，占營收比重達八至九成，並連續多年獲得應用材料頒發最佳供應商大獎。針對遭駭事件，京鼎表示，目前對所有網域（頁）及相關檔案做全面徹底的掃描檢測，高標準確保資訊安全後，即能以日常備份資料復原運作。公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，以確保資訊安全。

京鼎指出，公司有偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。京鼎在昨天下午已修復「.tw」網域的官方網頁，部分非主要網頁則仍有殘留的勒索訊息。

京鼎除了是鴻海集團旗下事業，二○二二年並獲美商應用材料投資，當時京鼎私募發行約八一一七張二五八股普通股，由應材子公司台灣應材認購，總金額十七億元。

京鼎主要生產據點在台灣竹南、江蘇昆山、上海松江等地，另在美國加州、德州及大陸南京設立辦事處及銷售據點，主要從事半導體前段製程設備關鍵模組及零部件製造服務、半導體／工業自動化高端設備之研發、製造及銷售，並提供整合性解決方案及醫療設備製造及設計服務。

應材去年就曾因一家主要供應商發生資安事故，影響應材下一季出貨，讓應材高層及半導體產業界，特別警惕半導體供應鏈風險與資安威脅。